Haute École de Musique – Xavier Delette sera le nouveau directeur du site vaudois Le Français Xavier Delette succédera à Nicolas Farine le 1er janvier prochain.

Le Français Xavier Delette sera le nouveau directeur de la HEMU à Lausanne. Marius Affolter

La Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) a désigné un nouveau directeur pour son site vaudois à Lausanne. Chef d’orchestre et directeur d’établissement, le Français Xavier Delette prendra ses fonctions à la HEMU-Vaud le 1er janvier prochain. Il succède à Nicolas Farine, en place depuis trois ans.

Violoncelliste et contrebassiste à la base, son parcours l’a ensuite mené à la direction d’orchestre puis d’établissements tels que les Conservatoires à rayonnement régional de Lille, du Pays basque et, depuis 2005, à rayonnement régional de Paris (CRR), a indiqué vendredi la Haute École de Musique et Conservatoire à Lausanne (HEMU-CL) dans un communiqué.

Trois départements

En 2008, Xavier Delette a créé le Pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB), le premier et le plus important du réseau des dix Pôles supérieurs en France, auquel il donne une résonance ainsi qu’une attractivité internationale. Il assure alors la direction à la fois du Conservatoire et du Pôle supérieur durant dix ans, précise le communiqué.

Bien que principalement affecté au département Classique, le nouveau directeur sera aussi chargé d’encadrer le département Jazz et celui des Musiques Actuelles pour une période de transition de deux ans.

ATS

