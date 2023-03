Qualifications pour l’Euro 2024 – Xhaka et la Suisse, ou les limites du don d’ubiquité Le capitaine de la sélection est indispensable. Mais dans quel rôle précis? En No 6 ou plus haut sur le côté gauche? À vérifier ce mardi au Stade de Genève (20 h 45) face à Israël. Daniel Visentini

Au Stade de Genève, Murat Yakin discute avec les leaders de l’équipe de Suisse, Akanji et Xhaka. Des orientations tactiques, du placement du capitaine? KEYSTONE

À moins de pouvoir être à l’origine de la passe, savamment distillée dans un demi-espace, et aussi à sa réception, intelligemment démarqué entre les lignes pour forcer l’avantage ensuite, Granit Xhaka est confronté aux réalités de sa propre géographie sportive. Les limites du don d’ubiquité se heurtent aux principes les plus élémentaires de la physique des particules: le meilleur joueur de l’équipe de Suisse, le plus indispensable, ne peut pas être sur le terrain à deux endroits en même temps. Et c’est bien tout le problème.