Football – Xherdan Shaqiri au Chicago Fire, c’est fait! Depuis vendredi toutes les informations semblaient converger pour envoyer l’international suisse en MLS. C’est désormais officiel. «XS» portera les couleurs du Chicago Fire. Sport-Center

L’international suisse a signé avec Chicago. AFP

Comme annoncé vendredi dernier, Xherdan Shaqiri avait demandé à être libéré de ses engagements avec l’Olympique Lyonnais. N’étant plus vraiment dans les bons papiers de son entraîneur Peter Bosz qui ne l’avait aligné qu’à onze reprises, le club avait très rapidement accédé à sa demande.

Il espérait ainsi se séparer d’un de ses gros salaires - 300 000 euros par mois - et récupérer de l’argent dans une future transaction.

Xherdan Shaqiri était en contact avec le club de Major League Soccer du Chicago Fire, du directeur technique bâlois Georg Heitz

Lyon a confirmé la nouvelle mais n’a pas divulgué la modalité de son transfert outre-Atlantique.

Un contrat jusqu’en 2024

Le club de l’Illinois n’a guère été plus précis. Il s’est contenté de dire que l’international suisse allait devenir le transfert le plus cher de son histoire. Les Fire ont également précisé: «Son contrat avec le club s'étendra jusqu'à la saison 2024, en attendant la réception de son visa P-1 et de son certificat international de transfert (ITC). Conformément à la politique du club et de la MLS, les autres termes de l'accord ne seront pas divulgués.»

