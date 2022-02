Football – Xherdan Shaqiri: «Chicago était un choix évident» Présenté à la presse ce lundi, l’international suisse a répété combien le projet du Chicago Fire l’a conquis. Et rassuré sur son niveau de compétitivité. Brice Cheneval

Xherdan Shaqiri pose au côté de son nouvel entraîneur, Ezra Hendrickson. AFP

L’aventure américaine de Xherdan Shaqiri débute officiellement. L’ailier bâlois de 30 ans s’est exprimé pour la première fois depuis son transfert express et inattendu au Chicago Fire, annoncé le 9 février.

Un mouvement qui doit beaucoup à la présence de Georg Heitz, ancien architecte du grand FC Bâle des années 2000 et actuel directeur sportif du Fire. Les deux hommes, restés en contact depuis leur période rhénane, ont martelé leur complicité devant les médias. «La dernière fois que nous avons travaillé ensemble, c’était un enfant. Maintenant, il arrive ici en tant qu’homme, a intronisé Heitz. C’est un joueur que vous payez pour le regarder jouer. Je le promets aux supporters: Xherdan va vous divertir!»

Shaqiri n’a pas souhaité s’épancher sur son échec à Lyon, où il ne sera resté que 5 mois et demi, se contentant d’évoquer des «mésententes avec l’entraîneur (ndlr: Peter Bosz), des choses personnelles». Il s’est montré bien plus bavard au sujet de son nouveau club, le 7e de sa carrière. «Venir ici était un choix évident, a-t-il assuré. George m’a présenté un grand projet et j’étais vraiment emballé. De par mon expérience, je peux donner beaucoup à ce club, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je veux ramener le succès à Chicago et gagner des trophées.»

«Je peux donner beaucoup à ce club, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je veux ramener le succès à Chicago» Xherdan Shaqiri, ailier du Chicago Fire

Indirectement, l’ancien joueur du Bayern, de l’Inter et de Liverpool a aussi répondu aux inquiétudes sur son niveau de compétitivité loin de l’Europe: «J’ai toujours été un grand admirateur de la MLS. De nombreux très bons joueurs évoluent déjà ici. Ce championnat ne cesse de progresser.» Le leader offensif de la Nati l’assure donc: «Mon rôle en équipe nationale ne changera pas.»

Il pourrait débuter ce week-end

De l’autre côté, ses nouveaux supérieurs se sont montrés dithyrambiques à son égard. «Nous manquons de vainqueurs. Xherdan a cette qualité d’avoir beaucoup gagné dans sa carrière», a indiqué Georg Heitz. «Il fait partie de ces joueurs spéciaux qui ont la capacité de changer un match en une seconde, a insisté dans la foulée l’entraîneur Ezra Hendrickson. Le niveau a tout de suite grimpé d’un cran. Lors de son premier jour, nous avons probablement réalisé notre meilleur entraînement de la pré-saison. Les joueurs ont très bien réagi à son arrivée.»

«Il fait partie de ces joueurs spéciaux qui ont la capacité de changer un match en une seconde» Georg Heitz, directeur sportif du Chicago Fire

Il ne lui manque plus, désormais, qu’à justifier ces louanges en compétition. «En forme et prêt à jouer», selon ses propres termes, «Big Shaq» pourrait effectuer ses grands débuts ce dimanche face à Miami, lors de la 1re journée de championnat.

