Football – Xherdan Shaqiri et trois autres joueurs ont quitté l’équipe de Suisse Mario Gavranovic, Breel Embolo et Loris Benito ont également interrompu le stage. Seul Dan Ndoye a été appelé par Murat Yakin, qui compose désormais avec 24 joueurs. Sport-Center

Xherdan Shaqiri a rejoint son nouveau club de l’Olympique Lyonnais pour affiner sa préparation. AFP

L'équipe nationale subit de nouveaux changements à la veille du match de préparation contre la Grèce à Bâle (20h45 au Parc Saint-Jacques). Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic, Loris Benito et Breel Embolo ont quitté l'équipe pour des raisons médicales, tandis que Dan Ndoye rejoindra l'équipe dans le courant de ce mardi. Cela signifie qu'il y a actuellement 24 joueurs dans le groupe pour les prochains matchs contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord.

Les quatre joueurs sont partis dans le courant de la journée de mardi. «Je me suis entraîné individuellement récemment et je n'ai donc pas encore le rythme de compétition nécessaire. En concertation avec Murat Yakin et mon club, nous avons décidé de mon retour à Lyon pour me préparer aux prochaines échéances du club et aussi de la Nati, a déclaré Xherdan Shaqiri. Il était important pour moi de passer les deux premiers jours du rassemblement avec le groupe à Bâle, de participer au départ avec notre nouvel entraîneur et de revoir mes coéquipiers.»

Gavranovic blessé au mollet

Mario Gavranovic s'est blessé au mollet lors de la première séance d'entraînement lundi et fera l'objet d'examens complémentaires dans son club de Kayserispor. Loris Benito souffre de problèmes musculaires à la cuisse gauche. Breel Embolo n'est pas encore en état de jouer en raison de la blessure musculaire qu'il a subie lors du dernier Euro.

Pour Dan Ndoye, cette convocation n'est pas une première. L'attaquant romand de l'OGC Nice a déjà été appelé plusieurs fois en équipe nationale sous la direction de Vladimir Petkovic. Il a notamment fait partie du groupe pour le camp de préparation à l'Euro 2020.

