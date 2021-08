Football – Xherdan Shaqiri: «J’ai toujours l’ambition de progresser» Le «Shaq» a été intronisé ce mercredi à Lyon, à l’occasion de sa présentation officielle. L’international helvétique s’affichera avec le n° 29 dans le dos. Nicolas Jacquier

Xherdan Shaqiri aux côtés de Jean-Michel Aulas (à gauche) et Juninho (à droite), respectivement président et directeur sportif de l’OL. AFP

À 29 ans, Xherdan Shaqiri est un habitué des podiums de présentation, qu’il a pris l’habitude de fréquenter à intervalles réguliers depuis son départ du FC Bâle. Il y a d’abord eu son transfert au Bayern Munich (2012) suivi d’étapes qui devaient le conduire successivement à l’Inter (2015), à Stoke City (2015) puis enfin à Liverpool (2018). Et ce mercredi, c’est à Décimes-Charpieu, près de Lyon, installé sur l’estrade de l’auditorium du Groupama Training Center, qu’il a officiellement été intronisé devant la presse en début de soirée.

Une présentation sans effervescence ni grandiloquence, n’ayant rien à voir avec celle de Leo Messi au PSG deux semaines plus tôt. Présent notamment aux côtés de Jean-Michel Aulas, son nouveau président, le «Shaq» a dit son immense plaisir de pouvoir se glisser dans la peau d’un Lion, prêt à rugir, avant de céder plus tard le micro à Emerson, le champion d’Europe italien prêté par Chelsea et présenté peu après lui.

Une mentalité de «winner» à transmettre

«Je suis très heureux d’être ici, a-t-il martelé en anglais après s’être engagé à s’exprimer très prochainement en français. Ce projet m'a séduit, je l’ai su dès le premier jour. La négociation a été difficile mais mon objectif était de porter ce maillot. J’ai aussi été convaincu par le discours de Peter Bosz, un coach que j’apprécie beaucoup.»

À titre individuel, Shaqiri entend apporter sa grande expérience. «J’ai toujours l’ambition de progresser, assure-t-il. Le club est en train de franchir une étape de plus. Comme moi, Lyon a envie et veut encore gagner des titres. Je suis là pour l’aider à transmettre cette mentalité de «winner». Afin que Lyon revienne au niveau qui devrait être le sien. Les supporters méritent tout cela.»

«J’ai rappelé à «Shaq» que j’étais au match de l’Euro contre la France et qu’il nous avait fait très mal ce soir-là» Jean-Michel Aulas, président de l’OL

À ses côtés, Jean-Michel Aulas devait acquiescer: «Quand on a rencontré «Shaq» la première fois, devait rappeler le patron de l’OL, je lui ai rappelé que j’étais au match de l’Euro contre la France et qu’il nous avait fait très mal ce soir-là. […] Son palmarès nous fait rougir. Il faut une page entière pour l’établir.»

Au moment de s’apprêter à découvrir un cinquième championnat (après la Super League helvétique, la Bundesliga, la Serie A et la Premier League), l’international helvétique aura pour ambition de s’imposer comme un joueur majeur. «Je me réjouis vraiment de travailler et d’être pour cela sur le terrain. Lyon possède un grand potentiel.»

La veille déjà, le «taurillon» bâlois avait exprimé son bonheur de commencer une nouvelle aventure. «Quand j’ai vu le stade, je l’ai trouvé incroyable, avait-il expliqué sur le site de l’OL. Je l’imagine déjà rempli de ferveur.» Mais ce dont se réjouit le plus l’attaquant que Jürgen Klopp avait condamné au banc la saison dernière, c’est de refouler une pelouse. «Je veux jouer et gagner des matches, voilà le plus important…»

Les maillots Shaqiri sont arrivés Afficher plus À Lyon, Xherdan Shaqiri a dû abandonner son numéro fétiche - le n° 23, porté aussi bien en sélection que chez les Reds - mais déjà pris par le Brésilien Thiago Mendes. Il s’affichera désormais avec le n° 29 dans le dos. À l’OL store, les premiers maillots floqués Shaqiri devaient faire en même temps leur apparition dans les rayons. «On vient de les recevoir, nous précisait peu avant une vendeuse. Les fans ne se les arrachent pas encore mais qui sait…» Oui, qui sait. Les maillots de Shaqiri sont déjà en vente à la boutique de l’OL. NJR Le nouveau n° 29 du Groupama Stadium pourrait effectuer ses débuts dès vendredi à Nantes mais plus vraisemblablement après la pause internationale, contre Strasbourg à domicile le 12 septembre. Une semaine plus tard, Shaqiri recroisera la route de Messi à l’enseigne d’un PSG-OL qui fait déjà saliver.

