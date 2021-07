Fabricants de smartphones – Xiaomi vole la deuxième place du podium à Apple Malgré les excellentes ventes de l’iPhone 12 ces derniers mois, le géant américain subit l’essor des modèles bon marché de la marque chinoise. Ivan Radja

Les smartphones de Xiaomi (ci-dessus son fondateur et CEO, Lei Jun), moins chers que ceux de Samsung et Apple, ont favorisé l’expansion à l’international du constructeur chinois. CLÉ DE VOÛTE

Tout va bien, très bien même, pour Apple, qui réalise le meilleur troisième trimestre de son histoire avec un chiffre d’affaires à 81,3 milliards de dollars, versus 59,69 milliards un an plus tôt, et ce alors même que les analystes tablaient sur des revenus de 73,34 milliards, rappelle Swissquote. Le fait marquant est sans nul doute l’éclatante santé de sa division iPhone, dont les ventes représentent la moitié (52%) de ses revenus (39,57 milliards), soit 5 milliards de dollars de plus qu’attendu. Ce sursaut est imputable aux ventes de l’iPhone 12, qui permet au chiffre d’affaires lié au téléphone de progresser de 49,7% par rapport à la même période de l’an dernier.