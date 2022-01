Honduras – Xiomara Castro investie première présidente Jeudi, le Honduras a accueilli sa première présidente, qui devra faire face à l’influence des narcotrafiquants qui ont infiltré l’État jusqu’à son plus haut niveau.

La présidente Xiomara Castro a été intronisée jeudi. AFP

Xiomara Castro a prêté serment jeudi, devenant ainsi la première présidente du Honduras pour un mandat de quatre ans. Elle a ensuite promis devant une foule enthousiaste de fonder «un État socialiste et démocratique». «Je jure d’être fidèle à la République, de respecter et faire respecter sa Constitution et ses lois», a-t-elle déclaré.

La nouvelle présidente de gauche a prêté serment en présence de Luis Redondo, qu’elle a reconnu comme président du Parlement, faisant fi de la crise ouverte il y a six jours par deux factions rivales de son parti Libre et qui a donné lieu à des scènes de pugilat à la tribune de l’Assemblée.

«L’État du Honduras a été mené à la faillite durant ces dernières douze années» de gestion par la droite, a asséné la cheffe de l’État dans son discours d’investiture devant la foule massée dans le Stade national de Tegucigalpa. «Je le reçois en banqueroute», s’est-elle indignée en soulignant que «le pays doit savoir ce qu’ils (ses prédécesseurs) ont fait de l’argent». La dette publique du Honduras s’élève à 17 milliards de dollars. La présidente a promis que jusqu’à la fin de son mandat en 2026, elle concentrera ses efforts sur «l’éducation, la santé, la sécurité et l’emploi».

Mais la controverse au sein de son parti, où les deux groupes rivaux ont élu deux présidents de deux Parlements concurrents, fait peser l’incertitude sur sa capacité à mettre en œuvre son programme de transformation du Honduras.

Pour réformer le pays, gangrené par la corruption et l’influence des narcotrafiquants qui ont infiltré l’État jusqu’à son plus haut niveau, Xiomara Castro a besoin du Parlement où son parti et ses alliés n’y disposent pas de la majorité. La crise parlementaire a éclaté quand des dissidents de Libre ont refusé d’honorer un accord entre leur parti et des alliés d’un autre parti de gauche, dont le soutien a été déterminant dans la victoire de Xiomara Castro lors du scrutin de novembre.

Dénouer la crise parlementaire

Luis Redondo, qui a ceint la présidente de l’écharpe bleue et blanche, symbole de sa fonction, avait ouvert quelques heures avant une session de «son» Parlement, dans le bâtiment officiel, tandis que le président de l’assemblée concurrente, Jorge Calix, gardait le silence.

Dans une tentative pour dénouer la crise, la présidente élue a offert mercredi soir un haut poste dans son gouvernement à Jorge Calix, qui a bénéficié des voix de députés de l’opposition de droite pour se faire élire comme président de l’assemblée concurrente. Le dissident a remercié sur Twitter pour «l’honneur» qui lui est fait et a promis une «réponse rapide». Mais celle-ci se fait attendre.

La vice-présidente américaine Kamala Harris, le roi d’Espagne Felipe VI et le vice-président taïwanais William Lai, notamment, ont assisté à la cérémonie.

Dans son discours d’investiture, la nouvelle présidente a avancé que 74% des près de 10 millions d’habitants du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté. (59% selon les chiffres officiels, 71% selon une ONG hondurienne). «Ce chiffre à lui seul explique les caravanes de milliers de personnes qui fuient vers le nord, vers le Mexique et les États-Unis, à la recherche (…) d’une manière de subsister, même au risque de leur vie», a déclaré Xiomara Castro.

La violence des gangs, qui fait du Honduras l’un des plus dangereux au monde (près de 40 meurtres pour 100’000 habitants), pousse aussi à émigrer des habitants terrorisés.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.