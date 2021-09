L’invité - «XR» est-il soluble dans la démocratie semi-directe?

Né en Angleterre, Extinction Rebellion (XR) est-il transposable au cadre helvétique? La désobéissance civile sert-elle la cause environnementale ou s’avère-t-elle contreproductive?

«La politique ne se fait pas dans la rue, mais dans les urnes», morigénait un élu PLR à la RTS au lendemain des élections fédérales 2019, trois jours après qu’une chroniqueuse reprochait au vote avec les pieds de «contourner les institutions démocratiques». Les libéraux-conservateurs réactualisent un cliché éculé. Une distinction pourtant scientifiquement «révolue», assure le politologue Marco Giugni ( «La Suisse dans la rue», PPUR, 2019). Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne, Antoine Chollet voit, lui, dans les tumultes non le chaos, mais la source même de la liberté politique, qui garantit de «cultiver un certain niveau de conflictualité» ( «Défendre la démocratie directe», PPUR, 2011).

«Référendum et initiative ne découlent pas de la Constitution radicale-bourgeoise de 1848, mais furent arrachés notamment par le Mouvement démocratique dès 1860 via la mobilisation populaire.»

Curieusement, les milieux vantant aujourd’hui les droits populaires institutionnels les combattaient jadis: référendum (1874) et initiative (1891) ne découlent pas de la Constitution radicale-bourgeoise de 1848, mais furent arrachés notamment par le Mouvement démocratique dès 1860 via la mobilisation populaire. Et voilà que même la «gauche» se met à critiquer XR…

La désacralisation de la voie traditionnelle passe aussi par le coût des campagnes, rédhibitoire pour des groupes marginaux, et sa portée toute relative: au 1er janvier 2020, seules 22 des 215 initiatives (sur 476 lancées) et 80 des 190 référendums soumis au peuple (sur 3024 lois votées) ont reçu l’aval du corps électoral, soit 5% et 3% du total. Et si, sortie de son fourreau, la légendaire «épée de Damoclès» de la démocratie directe se transformait en canif à lame peu tranchante?

Autre grief à l’encontre d’XR, ses actions de blocage du «système», qui impacteraient les particuliers et non les acteurs majeurs du capitalisme carbone. Le bruit des gros sabots de la subversion pacifique ne risque-t-il pas de dissuader les citoyens prêts à opérer l’impératif virage vert à pas plus petits et plus feutrés? Or, le diagnostic scientifique, implacable, s’oppose à la lenteur de la politique institutionnelle, à la cécité idéologique du Tribunal fédéral face à l’état de nécessité et à une population en manque de connaissances. La biodiversité en péril et les «dômes de chaleur» à venir ne peuvent plus attendre.

Rendre visible l’urgence

Par des actions matérielles et symboliques, XR rend visible l’urgence. La réprobation d’un mouvement social minoritaire (l’abolitionnisme jadis, ou le féminisme, l’homophobie, l’antispécisme) s’avère peu opportune. À cet aune, 1789 aurait été déclaré illégal.

Élections, votations, mobilisations de rue et action directe non violente construisent un rapport de force et concourent, par l’élargissement du répertoire d’actions, à l’extension jamais achevée d’une démocratie non seulement semi-directe mais intégrale, en rappelant aussi que la rue intègre les exclus – plus de 3 millions d’étrangers et mineurs – du droit de suffrage.

