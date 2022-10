Société violente – Y aurait-il moins de serial killers aujourd’hui? Bien qu’ils monopolisent le box-office des plateformes de streaming ces dernières semaines, les tueurs en série sont une espèce en voie de disparition depuis les années 90. Nicolas Poinsot

Jeffrey Dahmer est connu pour être l’un des plus grands tueurs en série américain de l’histoire. KEYSTONE

Ils ont terrorisé des mégapoles entières, à l’image du Tueur du Zodiac ou du Traqueur de la nuit, voire tout un pays, comme Michel Fourniret et Marc Dutroux. Mais ça, c’était avant. Car les tueurs en série en activité sont de plus en plus rares. Le constat vient de «Discover Magazine», qui rapporte les chiffres compilés par le professeur Mike Aamodt, de la Radford University, aux États-Unis.