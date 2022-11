Qatar 2022 – Yakin: «Le résultat n’est pas le plus important» Le sélectionneur de la Suisse revient sur la défaite 2-0 face au Ghana, à une semaine du premier match de Coupe du monde contre le Cameroun. Daniel Visentini Abu Dhabi (EAU)

Murat Yakin n’était pas inquiet après la défaite de son équipe face au Ghana. AFP

Murat Yakin, quel est votre état d’esprit après cette défaite 2-0 contre le Ghana, même si ce n’était qu’un match amical?

Le résultat n’est pas le plus important. Nous voulions nous focaliser sur le rythme, éprouver le climat, qui n’a rien à voir avec l’Europe. Et aussi voir ce que cela fait de jouer à la mi-journée, après avoir mangé des pâtes au petit-déjeuner. Et puis, oui, j’ai fait des tests.

À une semaine du premier match de la Suisse au Mondial, contre le Cameroun, cet échec peut-il avoir des conséquences sur le moral du groupe?

Non. Certains joueurs étaient au repos. D’autres, qui jouent peu en club, avaient besoin de minutes de jeu et on a vu un déficit de rythme. Bien sûr que nous aurions aimé gagner. Mais c’était justement un match de préparation, durant lequel nous avons testé des tactiques avec le 3-5-2, fait des choix.

Allez-vous revenir à une défense à quatre pour le match contre le Cameroun jeudi prochain à Doha?

(Sourire en coin) Ce ne serait pas une mauvaise idée, non? Disons qu’on connaît nos forces, les schémas avec lesquels nous sommes habitués et en confiance.

Pas inquiet après cette défaite?

Non. Nous avons encore une semaine pour travailler. Et nous travaillons bien. Il y a plein d’éléments à prendre en compte: l’heure du match, la chaleur, les essais tactiques, les joueurs laissés au repos. Et le fait que nous ne nous étions pas retrouvés ensemble depuis un petit moment. Mais tout va vite se remettre en place, pour une belle performance dans une semaine.

