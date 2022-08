Mon tube de l’été 5/8 – «Je chantonne «Sunshine» au moindre rayon de soleil!» Tout l’été, une personnalité romande raconte la chanson qui a marqué son existence. Cette semaine, l’humoriste romand Yann Marguet, pour qui été rime avec ce tube du groupe de rap américain sorti en 2007. Alexandre Lanz

L’humoriste Yann Marguet. YAVAIN GENEVAY

Son humour l’a catapulté au top des personnalités préférées de la francophonie, rien que ça. Il en est conscient, le rire est une arme de séduction massive! Pour le bonheur de ses fans, après ses chroniques cultes (et filmées) «Les orties» sur Couleur 3, il a prouvé qu’il en avait sous le bonnet: en 2019, il montait sur scène avec «Exister, définition». Un premier one-man-show qu’il résume ainsi sur son site web: «Avec le ton qui est le sien, celui de l’absurde et du pathétique émouvant, l’humoriste s’attelle à comprendre le sens de la vie. Pour cette occasion, l’écriture est ciselée et la théâtralité assumée.»