Campagne décalée – Yann Marguet lance les cuvées bios de la Cave de la Côte, avec l’accent La coopérative lance quatre nouveaux vins qui jouent sur le patois, et ouvre un pop-up store chez Manor Lausanne. David Moginier

Les quatre vins parlent vaudois avec l’accent de Yann Marguet. DR

La Cave de la Côte revendique sa vaudoisitude! En sortant quatre nouveaux vins bios ou en reconversion, elle a misé toute sa campagne sur le patois, l’accent et le terroir local. «Les Valaisans sont fiers d’être Valaisans et le font savoir, y compris dans leurs vins. Nous, nous avons cette modestie naturelle. Mais il est temps d’affirmer que nous sommes Vaudois et fiers de l’être.» Le directeur marketing de la coopérative, Marc Vicari, a poussé le bouchon assez loin, n’hésitant pas à une grande batoille pour défendre ses nouveaux bébés.

Cela commence par l’engagement de Yann Marguet. L’humoriste défend la Cuvée des Pèdzes (c’est le nom de la collection) avec l’accent, lui qui en joue aussi dans ses sketches. Cela se poursuit par quatre vidéos qui détournent des images d’actualité avec des doublures vocales bien de chez nous, y compris celle de Nuria Gorrite venue faire un saut à l’inauguration du pop-up store, installé à l’entrée de Manor Lausanne. Cela se termine par quatre étiquettes dessinées par des graphistes locaux, Mathias Forbach, Alexandre Pointet, Marisa de Oliveira et Camille Scherrer, qui offrent à ces topettes aux noms anciens des visuels modernes et colorés.