Football – Yann Sommer arrive au Bayern Munich Le gardien de l’équipe de Suisse est sur le point de quitter le Borussia Mönchengladbach pour s’engager avec le club bavarois. Il sera remplacé par Omlin. Valentin Schnorhk

Un transfert de rêve pour le Bâlois. AFP

C’est parce que l’histoire est peu fournie qu’elle a quelque chose de sensationnel. Yann Sommer ne sera que le quatrième joueur suisse de l’histoire à porter les couleurs du Bayern Munich. Seuls Alain Sutter (1994-95), Ciriaco Sforza (1995-2002) et Xherdan Shaqiri (2012-15) pouvaient jusque-là témoigner d’une telle expérience. Le gardien de l’équipe nationale s’apprête à compléter une liste bien fournie, quittant le Borussia Mönchengladbach.

L’international de 34 ans est en effet sur le point de s’engager avec le mythique club allemand, trente-deux fois vainqueur de la Bundesliga, dont il est le décuple champion en titre. Selon «Blick», Sommer doit encore passer sa visite médicale avant de pouvoir définitivement valider un transfert qui devrait s’élever à 8 millions de francs, plus un 1,5 million en bonus.

Dans l’air depuis plusieurs semaines, le transfert aura mis du temps à se faire. Il y avait pourtant urgence pour le Bayern: Manuel Neuer s’étant blessé en faisant du ski courant décembre et devant déclarer forfait jusqu’au terme de la saison, il fallait le remplacer. Après avoir exploré l’une ou l’autre piste, les dirigeants bavarois avaient fait de Sommer leur cible exclusive. Et il a fallu insister, le Borussia Mönchengladbach n’étant en effet pas forcément prêt à lâcher celui qui était son portier depuis plus de huit saisons et demie.

Omlin à Gladbach

Ce qui a tout débloqué? L’insistance du Bayern, qui lâche donc une somme conséquente pour un gardien en fin de carrière et dont le contrat ne devrait courir que jusqu’à l’été 2025, mais également la solution trouvée par Gladbach. Sommer sera ainsi remplacé par son coéquipier en équipe de Suisse, le Lucernois Jonas Omlin.

À 29 ans, le troisième gardien de l’équipe nationale est en passe de quitter Montpellier (où il avait signé en 2020) pour découvrir le championnat allemand. Ce transfert-là devrait atteindre environ 7 millions de francs.

En plus de Gregor Kobel, qui défend les buts du Borussia Dortmund, les trois meilleurs portiers helvétiques s’apprêtent donc à s’affronter en Bundesliga. Dès ce week-end, pour la reprise après la trêve hivernale? À suivre. Pour Sommer, cela signifierait qu’il étrennerait ses nouvelles couleurs vendredi déjà, pour le déplacement du Bayern du côté de Leipzig. L’apogée d’une carrière.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

