Football – Yann Sommer de retour dans les buts contre le Ghana Le portier de l’équipe de Suisse est aligné d’entrée par Murat Yakin pour ce seul match de préparation avant la Coupe du monde. Coup d’envoi à 11 heures. Valentin Schnorhk Abu Dhabi

Yann Sommer avait semblé en forme lors des deux premiers entraînements de la Suisse au Qatar. AFP

Un mois. C’est le temps qu’aura duré l’absence de Yann Sommer sur un terrain de football pour un match. Du 17 octobre, date de sa blessure avec le Borussia Mönchengladbach, au 17 novembre, le gardien de l’équipe de Suisse aura tout mis en œuvre pour récupérer au mieux. Cela a fonctionné: c’est bien lui qui gardera les buts de l’équipe nationale pour son seul match de préparation avant le début de la Coupe du monde contre le Ghana ce jeudi (11 heures).

Le reste de l’équipe choisie par Murat Yakin est conforme aux attentes. Autrement dit, le sélectionneur ne fait pas dans l’équipe-type, à pile une semaine de l’entrée en lice contre le Cameroun. Parmi les titulaires habituels, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri et Breel Embolo seront présents au coup d’envoi.

En ce qui concerne Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez et Djibril Sow, ils sont ménagés. Cela laisse de la place à Denis Zakaria, qui pourra y engranger des minutes. Demeure une question: comment s’alignera la Suisse? Une défense centrale à trois, avec Silvan Widmer et Ruben Vargas sur les extérieurs semble possible.

Cette rencontre se dispute à Abu Dhabi, où l’équipe nationale est arrivée mercredi. Elle repartira directement pour Doha après le match. L’heure (14 heures locales, 13 heures au Qatar) et les conditions (31 degrés) sont similaires à celles attendues contre le Cameroun le 24 novembre.

Les compositions:

Ghana – Suisse, coup d’envoi à 11 heures (heure suisse)

Ghana: Ati Zigi; Lamptey, Baba, Amartey, Salisu; Owusu, Salis; A. Ayew, J. Ayew, Williams; Bernieh.

Suisse: Sommer; Akanji, Schär, Cömert; Widmer, Freuler, Xhaka, Zakaria, Vargas; Shaqiri, Embolo.

