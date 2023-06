Football – Yann Sommer, unique changement du onze suisse Comme prévu, le gardien de l’équipe nationale retrouvera sa place dans les buts contre la Roumanie (20 h 45). Pour le reste, statu quo. Valentin Schnorhk Lucerne

Yann Sommer fêtera sa 83e sélection avec l’équipe de Suisse ce lundi à Lucerne. AFP

En substance, Murat Yakin l’avait annoncé. Pourquoi y aurait-il eu besoin de bouleverser son onze pour affronter la Roumanie ce lundi soir (20 h 45) à Lucerne? Alors, à une rare exception près, le sélectionneur aligne la même équipe de Suisse qu’il avait utilisée lors de la victoire en Andorre (2-1) vendredi.

Unique changement? La titularisation de Yann Sommer dans les buts en lieu et place de Gregor Kobel. Cela était annoncé et prévu depuis le stage de la semaine dernière. Le Bâlois honorera sa 83e sélection, lui qui avait fêté sa première également contre la Roumanie. C’était le 30 mai 2012, et c’était déjà à Lucerne. La Suisse s’était alors inclinée 1-0.

Le reste de la formation choisie par Yakin demeure donc très stable. En défense centrale, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont logiquement associés, alors que Edimilson Fernandes est encore une fois aligné (Jordan Lotomba a déclaré forfait pour une gêne à la cuisse). À gauche, personne ne peut contester la présence de Ricardo Rodriguez.

Il en est de même pour le triangle médian Freuler-Zakaria-Xhaka, aligné pour la quatrième fois consécutive en 2023. Devant, le trio Shaqiri-Amdouni-Vargas est également privilégié.

La composition de l’équipe de Suisse:

Suisse – Roumanie, coup d’envoi à 20 h 45

Suisse: Sommer; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

