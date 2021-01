Voile – Dalin passe le Cap Horn et fond sur Bestaven Le skipper d’Apivia est le deuxième concurrent du Vendée Globe à avoir franchi le mythique cap Horn, après le leader de la course Yannick Bestaven. Sport-Center/AFP

Charlie Dalin / Apivia

Près de 15 heures après Yannick Bestaven, Charlie Dalin a franchi à son tour le mythique Cap Horn, dans la nuit de samedi à dimanche, à 5h39, et continuait de réduire son retard sur le leader du Vendée Globe à la mi-journée.

En coupant plus près du continent sud-américain que son concurrent, le skipper d’Apivia a grappillé plus de 40 milles (64 km) sur Bestaven (Maître Coq IV), qui ne compte plus que 103,5 milles nautiques (près de 192 km) d’avance, au classement de dimanche midi.

Thomas Ruyant (LinkedOut) complète toujours le podium, 445,7 milles (826 km) derrière le leader, mais voit Damien Seguin (Groupe Apicil), quatrième, revenir sur lui, désormais à moins de 5 milles (8 km).

Roura continue de se battre

Alan Roura continue pour sa part de se battre. Si des problèmes de quille ont largement freiné sa progression, il tient malgré tout encore le cap même s’il a perdu un rang. Dimanche à midi, le Genevois était classé 16e à 2469,5 milles de Bestaven. Il s’est fait dépasser samedi par la Britannique Pip Hare, à bord de «Medallia».

Le Genevois a encore joué de malchance cette semaine. Après une importante fuite d’huile au niveau du vérin bâbord du système hydraulique (28 novembre), une entrée d’air qui entraînait l’arrêt du système d’angulation de quille (26 décembre), «La Fabrique» était désormais en proie à un déréglage complet de son système de quillage, provoquant des pannes aussi régulières qu’aléatoires. Face à ces bugs répétés, le skipper genevois a été obligé de réinitialiser le tout dès que nécessaire.

Après 48 heures de tests et de tentatives de réparation et en concertation avec son équipe à terre et le constructeur des vérins, l’origine de ce dysfonctionnement reste inconnue. «L’air qui est entré dans le système créé beaucoup d’émulsions avec l’huile du système, expliquait Cyril Enjalran, Boat Captain via le site officiel du projet. Le mécanisme est donc déséquilibré et le manque de pression ne permet pas toujours à la quille de rester en place lorsqu’elle est angulée.»

Ce «recentrage» de la quille complètement involontaire et inopiné ne menace pas l’intégrité du bateau mais oblige Alan Roura à composer sans trop solliciter ce réglage.

«Je ne suis plus à 100% en course, c’est dur à accepter, mais je veux boucler ce tour du monde grâce auquel j’embarque tant de monde avec moi» Alan Roura

«Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Mais tant que ma sécurité à bord n’est pas remise en question, je poursuis ma route, déclarait le Genevois. Je ne suis plus à 100% en course, c’est dur à accepter, mais je veux boucler ce tour du monde grâce auquel j’embarque tant de monde avec moi.»

Dans cette zone qui nécessiterait des empannages à la limite de la zone des glaces, «La Fabrique» est fortement pénalisée par cette nouvelle avarie. Ce deuxième Vendée Globe ressemble donc à une longue épreuve de résilience et de patience pour Alan Roura.

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.