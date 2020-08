commentaire

En Valais, beaucoup voyaient en lui un futur conseiller aux États, voire un ministre en puissance. Il n’en sera rien. Yannick Buttet terminera sa carrière politique dans son costume de président de commune, à 43 ans. Et cette issue n’a rien à voir avec un quelconque complot ourdi par ses adversaires. La victime, ce n’est pas lui, contrairement à ce qu’il a tenté de faire croire jusqu’au bout. L’ancien dirigeant du PDC suisse s’est mis lui-même dans ce pétrin.

Lire aussi: Yannick Buttet n’a pas tenu ses belles promesses

La vérité a quelque chose de pathétique. C’est celle d’un homme brillant que l’ivresse du pouvoir poussait à se croire irrésistible. Quelques verres plus tard, le beau parleur se faisait dragueur lourdaud auprès de femmes qui, avec courage et détermination, ont fini par dire stop.

«La vérité a quelque chose de pathétique. C’est celle d’un homme brillant que l’ivresse du pouvoir poussait à se croire irrésistible»

Yannick Buttet, c’est donc la triste histoire d’une ambition anéantie en plein vol. Un parlementaire talentueux, un décideur accompli dont on retiendra le suicide politique plutôt que les actions. Mais c’est aussi un père de famille à qui il ne reste plus qu’à affronter ses démons. À se soigner et à retrouver sa dignité.