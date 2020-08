Harcèlement présumé – Yannick Buttet n’a pas tenu ses belles promesses Le politicien démocrate-chrétien valaisan est pris dans une nouvelle affaire. À quelques mois d’échéances électorales importantes, il met son parti dans un sérieux embarras. Julien Wicky

Homme public Yannick Buttet, ex-ténor du PDC suisse, a démissionné de sa fonction de conseiller national en décembre 2017. Mais il préside toujours la commune de Collombey-Muraz (VS). KEYSTONE

Yannick Buttet avait fait une promesse. Au printemps 2018, plusieurs mois après avoir démissionné de son poste de conseiller national suite aux nombreux témoignages anonymes de harcèlement provenant de parlementaires et de journalistes, le président de Collombey-Muraz (VS) revenait sur la scène publique. Devant le Législatif de sa ville, l’élu PDC se voulait alors solennel: «Vous n’entendrez plus jamais parler du moindre écart de ma part. Les faits qui me sont reprochés ont tous été mis en lien avec une consommation problématique d’alcool. Vous n’êtes pas près de me revoir un verre à la main dans le cadre de mes fonctions.» Une promesse répétée il y a deux mois lorsque après un échange virulent avec un internaute qui lui rappelait son sulfureux passé, il martelait son droit à tourner la page.