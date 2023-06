OEUVRE CARITATIVE – Yannick Noah met le feu au lac pour favoriser l’accès à l’eau Chef d’un village à Yaoundé, le chanteur a parrainé le gala de What Water, vendredi à Vevey, où des fonds ont été levés afin de creuser des puits au Cameroun. L’occasion de recroiser Jakob Hlasek. Simon Meier

Yannick Noah, parrain du gala L’Art pour l’Eau, ne s’est manifestement pas ménagé dans son rôle de chanteur. Etienne Aubin



Il flottait sur Vevey en cette fin de vendredi, mais le soleil était dans les cœurs. Difficile de faire autrement lorsque Yannick Noah se trouve dans les parages. Parrain du gala «L’Art pour l’Eau», celui qui vient de fêter le 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros a allègrement “ambiancé” jusque tard dans la nuit dans les salons de l’Hôtel des Trois Couronnes – «il était en feu, il ne voulait plus lâcher le micro, c’était génial», nous a-t-on soufflé le lendemain.

Le chanteur (treize albums au compteur), qui remettra le trophée ce dimanche à Paris au vainqueur de la finale entre Novak Djokovic et Casper Ruud, était de passage sur la Riviera pour soutenir l’action de What Water, un organisme caritatif européen qui oeuvre en faveur de l’accès à l’eau potable en Afrique Centrale et plus particulièrement au Cameroun.

«Soutien familial»

Une cause qui ne pouvait pas laisser indifférent Yannick Noah, qui a grandi à Yaoundé et qui officie désormais comme chef du village d’Etoudi, devenu quartier de la ville, celui qu’ont dirigé avant lui son grand-père Simon Papa Tara et son père Zacharie. Au service des autres, il a apporté son «soutien familial» à l’événement - Soatiana Gauer, présidente de la branche helvétique de l’association, et Gwen Tchoungui, le fondateur, sont sa nièce et son neveu.

Yannick Noah est entouré de Gwen Tchoungui, Bertille Sefolosha, Soatiana Gauer et Thabo Sefolosha (de gauche à droite). Etienne Aubin

Outre la somme laissée par les quelque 110 convives, qui ont pu profiter d’un menu à quatre mains signé par le chef camerounais Michel Owona et celui de l’établissement local, une vente d'œuvres d’art profitera à l’alimentation de plusieurs communautés camerounaises en eau potable.

Parmi les tableaux, qu’on peut voir jusqu’à mercredi à l’Hôtel des Trois Couronnes, on trouve une œuvre - vendue vendredi soir - de Barthélémy Toguo, artiste pour la Paix à l’Unesco et second parrain de la soirée, dont le travail tourne beaucoup autour de la problématique de l’eau. Des pièces des artistes camerounais Ajarb Ategwa, Jean David Nkot, Moustapha Baïdi Oumarou, Kristine Tsala et Arnold Fokam font aussi partie de l’exposition.

Thabo et Jakob

Les murs résonnent encore des chants de Yannick Noah, qui a profité de l’occasion pour retrouver quelques anciennes connaissances, à l’image du basketteur retraité Thabo Sefolosha, proche du fiston Joakim Noah, ou de l’ex-tennisman Jakob Hlasek . «Waow, mais tu ne changes jamais toi? Comment ça va, frangin, tu t’es fait beau, même si tu n’as pas mis ton boubou, si typique de ton style…», s’est esclaffé le Français de 63 ans en voyant son ancien adversaire et pote Jakob Hlasek, il est vrai très svelte dans son costume bleu. La soirée était lancée.



