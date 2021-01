Rentrée littéraire – Yasmina Reza cisèle la chronique acide d’une famille et de ses démons L’auteure française publie «Serge», récit strident et drôle d’une fratrie aux nerfs tendus. Rocco Zacheo

L’écrivaine et dramaturge Yasmina Reza publie son quatrième roman. INDIRA CESARINE/CORBIS

Il y a mille façons de parler en trépassant. On peut verser, avec Victor Hugo, dans le solennel: «C’est ici le combat du jour et de la nuit.» Ou se faire croquer, tel un Oscar Wilde, par les hallucinations: «Mon papier peint et moi nous livrons un duel à mort. L’un ou l’autre de nous doit disparaître.» Faire, avec Goethe, dans le succinct: «Plus de lumière!» Ou dans l’insignifiant, comme la mère de Serge, personnage du dernier roman de Yasmina Reza, qui s’en va sur une exclamation éminemment télévisuelle: «LCI». On ne trouvera là aucune grandeur, dans cet ultime souffle en forme d’acronyme. Et on n’en croise nulle part ailleurs dans le dernier ouvrage de l’auteure française, rendue célèbre par les pièces «Art» et «Le dieu du carnage». Le roman porte le nom d’une figure quelque peu pathétique – «Serge» –, dont on a aperçu les traits, par simples allusions ou de manière plus marquée, dans des pièces de théâtre et des romans antérieurs.

Un puzzle biscornu

Mais qui est donc Serge? Un quinquagénaire moyen, à l’hygiène de vie plus qu’approximative et au physique subissant sans réaction aucune les morsures du temps. Il ne brille pas particulièrement dans la vie, mais il ne l’a pas entièrement ratée non plus. Il est le frère narquois, agaçant et attachant de Nana et du narrateur, Jean. Le trio formant une branche de la famille Popper – «des Juifs viennois de classe moyenne qui avaient un demi-pied dans les milieux avant-gardistes et un autre (également demi) dans la synagogue». Très vite, en plongeant dans la mécanique de la fratrie, Yasmina Reza lève le voile sur les rouages grippés: on se frotte alors aux adultères, aux séparations en cours ou déjà actées, aux recompositions mal agencées et aux tentatives de réconciliations qui ne mènent nulle part. Un puzzle biscornu se met ainsi en place, la focale bien serrée, au plus près des personnages, le ton acide, les dialogues nerveux et désopilant qui nous gardent en tension. Et par le biais des petits et grands soubresauts du récit, l’auteure nous tend sans cesse un miroir, en façonnant par fulgurances une anthropologie de notre société. Avec Yasmina Reza, on rit beaucoup donc, mais on rit les dents serrées.

Et elles grincent tout particulièrement, les dents, lorsqu’on suit l’escapade de la famille à Auschwitz. Ici, dans un périple dont le but «était, pour le dire avec la componction de notre époque, d’aller sur la tombe de nos parents hongrois», la troupe se déchire et s’insulte à l’interne tandis qu’elle est confrontée, à l’externe, aux grincements offerts par un camp d’extermination mué en parc d’attractions. Mélangés à une foule de touristes en shorts bariolés, obsédés comme tous par les selfies, plongés dans un décor où l’authentique et le reconstitué ne se distinguent plus, les protagonistes pataugent dans une sorte d’indécence collective. «Il faut un effort mental pour faire coïncider la représentation d’un «Todeslager» avec le décor dans lequel nous évoluons», nous dit d’un ton résigné Jean. C’est une vérité qui demeure, en quittant les dernières pages de ce «Serge».