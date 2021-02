Football – YB oscille entre fierté et regrets Les Bernois se sont imposés 4 à 3 face au Bayer Leverkusen en Europa League. Ils menaient 3-0 après une première mi-temps parfaite. Patrick Oberli

Quel scénario de fou! Young Boys est passé par tous les états d’âme, jeudi au stade du Wankdorf, avant de s’imposer finalement par 4 à 3 face au Bayer Leverkusen en 16e de finale de l’Europa League. Une victoire de prestige, mais qui laisse un goût amer.

Car les champions de Suisse ont fait tout juste durant 45 minutes. Bien organisés, agressifs, ils ont étouffé leur adversaire prestigieux, cinquième de Bundesliga. Une démonstration tactique, illustrée par la vitesse des contres, un exercice dans lequel on voit peu Young Boys dans le championnat régulier.

Le salaire? Un avantage de trois buts à la mi-temps. Deux réussites obtenues sur corners, par une volée de Fassnacht (3e) et une reprise de la tête de Siebatcheu (19e). La troisième est venue des pieds d’Elia, qui a profité d’un blanc de Dragovic quelques secondes avant la pause. YB était sur un nuage, bien équilibré sur un milieu de terrain brillant, à l’image du duo Lauper-Aebischer.

Une bataille tactique

Puis est venu le temps des regrets. Au retour des vestiaires, les champions de Suisse étaient méconnaissables. En une demi-heure de cauchemar, ils ont vu Leverkusen revenir à leur hauteur par Schick (49 et 52e) puis Diaby (69e). Le mage de Leverkusen, Peter Bosz, avait réussi son coup, lui qui était passé à trois défenseurs. YB ne parvenait plus à mettre sous pression le porteur du ballon et menaçait de s’écrouler. Face au feu, l’entraîneur bernois Gerardo Seoane a alors également brassé ses cartes. Pour tenter de restabiliser son équipe. Mais aussi pour lui redonner de l’énergie.

Le résultat? Un dernier quart d’heure qui a vu YB revenir dans la rencontre. Pour finalement décrocher la victoire à la 89e minute par Siebatcheu qui reprenait un ballon que le gardien allemand Lomb avait dévié sur son poteau après un tir de Gaudino.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, le coach bernois oscillait entre la fierté d’une victoire de prestige et le sentiment d’avoir mis en danger une qualification qui se profilait comme rarement. «Quand tu gagnes 3 à 0, tu n’as que des gros regrets, même si je félicite mes joueurs pour leur mental qui a permis de décrocher la victoire malgré le retour de Leverkusen.» Une force qui pourrait, pourquoi pas, permettre un miracle dans une semaine lors du match retour.