Football – YB passe Leverkusen et peut rêver d’une épopée Les Bernois sont allés gagner 2-0 au Bayer Leverkusen (aller 4-3) en 16es de finale retour d’Europe League et peuvent nourrir des ambitions pour la suite. Sport-Center

La joie de Jordan Siebatcheu. AFP

Les champions de Suisse ont éliminé le cinquième de Bundesliga et il n’y a rien à y redire. La troupe de Gerardo Seoane a été l’équipe la plus cohérente de ce double affrontement et c’est logiquement qu’elle peut rêver à un adversaire prestigieux ou à sa portée en 8es de finale, dont le tirage aura lieu ce vendredi à Nyon. Ce sera le premier match à ce niveau en «C3» pour les Bernois, demi-finalistes de la Coupe des Champions en 1959 et quart-finaliste de Coupe des Coupes il y a 33 ans.

Après la folie du match aller (3-0, puis 3-3 et finalement 4-3), les deux coachs ont serré des boulons et si YB s'est offert trois corners lors des cinq premières minutes, il n'a pas été dangereux. Les Champions de Suisse se sont tout de même créé la première occasion de la rencontre, à la suite d'une jolie combinaison entre Fassnacht et Aebischer. Le tir de ce dernier a été contré in extremis par... Siebatcheu.

Lustenberger en patron

On s'attendait à voir des Allemands attaquer cette rencontre pied au plancher, mais les rares velléités du Bayer en première période ont été magnifiquement annihilées par Lustenberger, dont le tacle de la 27e a été très propre, et Hefti, auteur d'un retour aussi puissant qu'autoritaire devant le buteur Schick à cinq minutes de la pause. Quand un Suisse n'était pas là pour défendre, Aranguiz s'est chargé lui-même de tout rater, comme sur sa frappe de la 35e qui est partie dans les tribunes.

Leverkusen, comme à l'aller, a dû faire avec son gardien remplaçant Lomb et ça lui a coûté cher. Alors qu'il n'avait pas encore eu le temps de digérer son thé de la mi-temps (47e), le cerbère de 27 ans, dont ce n'était que le sixième match avec les professionnels, a offert le 0-1 sur un plateau aux triples champions de Suisse. Sur un centre venu de la droite d'Elia, le dernier rempart s'est mélangé les phalanges et a relâché le cuir devant lui. Siebatcheu n'en demandait pas tant et a poussé le ballon du chef au bon endroit.

Von Ballmoos au niveau

Alors oui, les Allemands ont réagi, comme sur cette «Madjer» de Bailey (57e), qui a fini sa course sur l’épaule de Von Ballmoos, et quelques moments de panique dans la défense suisse. Alario a dévissé ensuite une frappe sur un centre de Gray (77e) et Von Ballmoos a réussi un gros arrêt sur une tête de Schick (80e). Pas de quoi éliminer des Suisses sûrs de leur jeu, qui ont même touché de l’aluminium sur un coup franc de Spielmann à huit minutes de la fin, avant d’enfoncer le clou définitivement à la 86e par Fassnacht.

Dans les autres matches de la fin de soirée, Leicester a été sorti par le Slavia Prague (0-2; aller 0-0), l'AS Rome s'est joué de Braga (3-1; 2-0), le PSV Eindhoven d'Yvon Mvogo a été sorti par l'Olympiakos au bout du suspense (2-1; 2-4), Milan a passé contre l'Etoile Rouge grâce aux buts à l'extérieur (1-1; 2-2) et Manchester United a fait le travail contre la Real Sociedad (0-0; 4-0).

Bayer Leverkusen - Young Boys 0-2 (0-0)

BayArena, 0 spectateur (huis clos). Arbitres: Massa, Meli/Alassio (Ita).

Buts: 47e Siebatcheu 0-1. 86e Fassnacht 0-2.

Bayer Leverkusen: Lomb; Tah, Dragovic (63e Gray), Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz; Bailey (63e Alario), Frimpong (79e Amiri), Wirtz, Diaby; Schick.

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht (87e Gaudino), Aebischer, Lauper; Elia (79e Mambimbi), Siebatcheu (79e Spielmann), Moumi Ngamaleu (69e Rieder).

Notes: Young Boys notamment sans Nsame ni Camara (suspendus). YB frappe sur le poteau par Spielmann à la 83e.

Avertissement: 53e Sinkgraven.