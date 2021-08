Football – YB se fait peur, mais jouera la Ligue des champions! Les hommes de David Wagner iront en Ligue des Champions après un match à rebondissements contre Ferencvaros (3-2). Thibaud Oberli

Meschack Elia et les Bernois participeront à la lucrative Ligue des champions Keystone

Vainqueur 3 à 2 des Hongrois au match aller, Young Boys partait avec un avantage. Ce mardi, tout a bien commencé pour les Bernois, puisque leur premier corner leur souriait. Bien botté par Vincent Sierro, directement sur la tête de Cédric Zesiger (4e, 0-1), le Neuchâtelois ne tremblait pas au moment de mettre le cuir au fond. Une entame idéale pour instaurer le doute chez les Hongrois.

Une situation qui a duré jusqu'à un débordement de Mmaee qui adressait un centre flottant qui a pris par surprise Von Ballmoos. Ce dernier ne le repousse pas assez loin et cela a profité à Wingo (18e, 1-1) oublié au second poteau. Passeur sur l'ouverture du score, Mmaee permettait ensuite à son équipe de prendre les devants avec une tête sur corner (27e, 2-1). Vingt minutes après avoir compté deux buts d'avance dans la course à la qualification, Young Boys se retrouve repris à la mi-temps.

Expulsion logique

La partie reprenait ensuite sur un petit rythme. Jusqu'à un moment de feu des Bernois, qui enchaînait 4 centres , sans parvenir à cadrer. Le cinquième sera le bon, lorsque Fassnacht transformait un très bon débordement de Meschak Elia. Ngamaleu n'était pas loin de creuser l'écart (63e), bien lancé dans la profondeur à la limite du hors jeu, mais sa tentative terminait sur le poteau. Siebatcheu, arrivant à pleine vitesse, n'est pas parvenu à pousser ce rebond au fond des filets. Dans la suite de l'action Laidouni se faisait l'auteur d'un tacle dangereux sur le nouvel entrant Aebischer, synonyme de deuxième carton jaune et d'une expulsion.

Ensuite Young Boys bénéficiait d'un pénalty (70e) pour une faute de Wingo qui s'était fait devancer par Ngamaleu. Mais ce dernier manquait l'occasion de définitivement plier la rencontre face au gardien Dibusz. Les joueurs de David Wagner ont tant bien que mal tenu le score, provoquant beaucoup de fautes en fin de rencontre. Un dernier frisson a parcouru les rangs bernois lorsque Mmaee a tenté une déviation dangereuse devant Von Ballmoos, qui a réussi à s'interposer. C'est finalement le Fribourgeois Félix Mambimbi, entré en fin de rencontre, qui délivrait les siens de la pression insoutenable de cette fin de match. Le sort en ligue des champions de Young Boys se décidera jeudi (18h) lors du tirage au sort des groupes à Nyon. Les Bernois sont placés dans le quatrième chapeau.



Ferencvaros – Yong Boys 2-3 (2-1) Afficher plus Groupama Arena: 21'000 spectateurs. Arbitre: William Collum. Buts: 4e Zesiger (0-1), 18e Wingo (1-1), 27e Mmaee (2-1), 56e Fassnacht (2-2), 93e Mambimbi (2-3). Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Blazic, Kovacevic, Civic; Zachariassen (75e Loncar), Laidouni, Somalia (86e Mak), Uzuni; Boli (71e Zubkov), Mmaee. Entraîneur: Peter Stöger. Young Boys: Von Ballmoos; Garcia, Zesiger, Camara, Maceiras; Ngamaleu, Martins, Sierro (62e Aebischer), Fassnacht; Elia (85e Lauper), Siebatcheu (85e Mambimbi). Entraîneur: David Wagner. Avertissements: Zachariassen 30e, Laidouni 58e, Laidouni 63e (explusé), Martins 66e, Kovacevic 66e, Wingo 70e.

