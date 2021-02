Musique classique – Yehudi Menuhin avait deux pays: Londres et la Suisse «London» est le titre de l’édition 2021 du Gstaad Menuhin Festival. Ce n’est pas par hasard. Le violoniste avait été anobli par la reine. Matthieu Chenal

Yehudi Menuhin lors de ses premières apparitions triomphales au Royal Albert Hall de Londres en octobre 1930. Mirrorpix via Getty Images

Au cours de sa vie trépidante de musicien vagabond, Yehudi Menuhin n’aura eu que deux pieds à terre de longue durée depuis la fin des années 50: son chalet de Gstaad en Suisse et sa maison bourgeoise de Highgate à Londres. Ayant lancé un cycle thématique sur les grandes capitales il y a deux ans, le Gstaad Menuhin Festival dévoile une édition 2021 centrée sur Londres (lire encadré). L’occasion de rappeler l’attachement du violoniste à la capitale britannique, où il a fondé une école en 1963 et où il est enterré. Si l’hommage londonien de Christoph Müller, le directeur du festival de Gstaad, englobe des siècles d’histoire, de Shakespeare aux Beatles, il est intéressant de rappeler les allers-retours que le fondateur du festival a tissés entre l’Oberland bernois et les bords de la Tamise.

Un citoyen du monde

Yehudi Menuhin est un véritable citoyen du monde. Né en 1916 à New York d’une famille juive d’Europe centrale qui avait transité par la Palestine, il grandit à San Francisco, commence le violon à cinq ans et donne son premier concert à sept, marquant le début d’une vie de déplacements. C’est ce qui fait dire à son disciple Daniel Hope: «Seuls sept des 82 ans de Menuhin n’ont pas été passés sur la route.» A 10 ans, sa famille déménage en Europe pour le faire étudier auprès des plus grands, George Enesco à Paris et Adolf Busch à Bâle.

«C’est à Londres que le jeune violoniste a développé son identité artistique.» Christoph Müller, directeur artistique du Gstaad Menuhin Festival

«C’est à Londres que le jeune violoniste a développé son identité artistique, impressionné dès sa première visite vers 1930 par l’ouverture et la tolérance des gens», suggère Christoph Müller. En 1932, le compositeur britannique Edward Elgar, âgé de 75 ans, l’invite au Royal Albert Hall de Londres pour jouer sous sa direction son fameux concerto. Yehudi n’a que 16 ans, mais triomphe de la partition. Un enregistrement réalisé dans la foulée au studio Abbey Road est resté une référence absolue pour ce concerto. Comme l’affirme Christophe Müller, «cette collaboration avec le maître a permis au jeune Menuhin d’asseoir définitivement sa carrière en Europe et dans le monde, et a donné un coup d’accélérateur décisif à son amour pour Londres.»

Pendant la deuxième guerre, Menuhin est enrôlé dans l’armée américaine pour soutenir le moral des troupes alliées et donne des centaines de concerts des deux côtés de l’Atlantique. En 1944, il tombe amoureux de Diana Gould, une danseuse anglaise lors d’un séjour en Grande-Bretagne. L’année suivante, il fait une seconde rencontre capitale avec le compositeur Benjamin Britten, qui s’apprête à donner des concerts avec le pianiste Gerald Moore dans le camp de concentration tout juste libéré de Bergen-Belsen. «Il propose de l’accompagner dans les concerts suivants au cœur de l’horreur, et c’est ainsi que naît une solide amitié qui durera toute leur vie.», raconte encore Christoph Müller.

Après avoir divorcé de sa première épouse, Yehudi Menuhin se marie avec Diana à Londres en 1947, mais ne s’installera définitivement dans la capitale anglaise qu’en 1959 avec sa famille. La Suisse, sur ce plan, a primé, comme il le raconte dans son autobiographie («Voyage inachevé», Seuil, 1977): «Diana était trop discrète pour proposer de s’installer tout de suite à Londres, sa ville préférée; nous choisîmes donc la Suisse dont l’équilibre, les écoles, le climat sain et la situation centrale constituaient autant de bonnes raisons. Nous n’avions pas plus tôt loué une maison à Gstaad que le Kurdirektor de la ville vint nous voir pour évoquer la possibilité d’un festival qui donnerait un peu d’animation à la morte-saison d’été. Gstaad avait l’avantage de la beauté du site et de l’église de Saanen pour y jouer. Sans plus hésiter, l’idée se transforma en réalité, Ben (Britten) et Peter (Pears, son compagnon) participant comme ils l’avaient promis aux deux concerts qui constituèrent le tout premier festival, celui de l’été 1957.»

Yehudi Menuhin devant son chalet de Gstaad en 1979. Le violoniste a dirigé le festival d’été à Gstaad de 1957 à 1996.



KEYSTONE

La Suisse sera plus prompte que l’Angleterre à faire du musicien un citoyen à part entière. En 1970, il devient bourgeois de Granges et citoyen d’honneur de Saanen. Lord Yehudi Menuhin of Stoke d’Abernon n’aura pas joui très longtemps de son titre (non héréditaire), décerné par la Reine d’Angleterre en 1993. Cet anoblissement achevait une série de hautes distinctions après avoir reçu en 1965 le titre de chevalier commandeur honoraire de l’Ordre de l’Empire britannique, et en 1985 la nationalité britannique. Mais le violoniste n’a eu nul besoin de ces particules pour s’imposer comme le roi incontesté de son instrument, avec une élégance tout aristocratique. Et quiconque l’a rencontré dans ses vieilles années était immédiatement fasciné ce mélange de charme si britannique, de pragmatisme bien helvétique et d’élan idéaliste.