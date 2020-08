Commerces vaudois – Yens retrouve une boulangerie, mais pas de Poste Mis à l’enquête, le projet de boulangerie, pâtisserie, tea-room ne compte pas de bureau postal. Il avait disparu au début de l’année. Sarah Rempe

La boulangerie et la poste ont cohabité durant cinq ans à Yens, jusqu’en janvier dernier. JDM

Au début de l’année, le géant jaune annonçait avoir «été informé que notre partenaire n’était plus en mesure d’offrir les services postaux. Pour cette raison, depuis le 20 janvier 2020, nous ne sommes plus en mesure de fournir des prestations postales chez notre partenaire.» Les boulangers du village, qui possédaient la double casquette depuis 2015, se retiraient donc, n’offrant plus que les services «classiques» de l’enseigne jusqu’à la fin de leur bail, le 30 avril dernier.

«Nous avons eu une assemblée de commune en fin d’année dernière et la volonté des habitants était claire: ils voulaient une boulangerie» Jean-Luc André, syndic de Yens

«Nous avons dès lors opté pour la poste à domicile, explique Jean-Luc André, syndic de Yens. Les gens qui ont besoin que le facteur s’arrête le font savoir en mettant un écriteau sur la boîte aux lettres. C’est un système qui fonctionne bien et que nous allons poursuivre.» Car les nouveaux repreneurs de la boulangerie, L’Artisan Gourmand, actuellement à Saint-Prex, n’ont pas souhaité prendre le mandat de guichet postal.

Lieu de rencontre

Plus de poste dans le village d’un peu plus de 1470 âmes donc, mais un renouveau pour la boulangerie qui va s’étendre en pâtisserie, chocolaterie et tea-room, pour le plus grand bonheur des amateurs de douceurs. «Nous avons eu une assemblée de commune en fin d’année dernière et la volonté des habitants était claire: ils voulaient une boulangerie, détaille le syndic. Cela a encouragé la Municipalité de trouver des repreneurs et de procéder aux aménagements nécessaires.»

À l’enquête jusqu’à la fin du mois, le projet compte un tea-room de 12 places et une terrasse de 19,5 m2 dans le bâtiment qui est une propriété communale. Les travaux pourraient démarrer au milieu du mois de septembre pour une ouverture espérée le 1er janvier 2021, le tout pour un investissement de 520’000 francs. Un nouveau chapitre qui réjouit Jean-Luc André. «À l’époque, nous avions trois restaurants pour nous rencontrer. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un et, même s’il fonctionne bien, un nouveau lieu de rencontre est toujours bon à prendre pour un village.»