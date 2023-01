Un artiste à redécouvrir – Yersin, une vie d’aventures, un art d’explorateur Dessinateur, graveur, peintre, le Vaudois a laissé une œuvre nourrie d’un imaginaire pétulant. À voir et à vivre dans une rétrospective à l’Espace Arlaud, à Lausanne. Florence Millioud Henriques

«Mar y tiera», une gravure sur cuivre (17,3 x 22,4 cm) réalisée par Yersin en 1961. Association Albert-Edgar Yersin

Aux Beaux-Arts, à Lausanne, ses étudiants le surnommaient le «professeur d’enthousiasme». On a connu pire pour un prof. Mais mieux? Pas sûr. Ainsi… Albert-Edgar Yersin (1905-1984) – à voir et à revoir dans une grande rétrospective à l’Espace Arlaud à Lausanne – a inséminé la scène vaudoise d’un trait de caractère peu autochtone. Ce qu’il n’était guère non plus! À peine né à Montreux, il est embarqué, orphelin, direction les États-Unis, patrie de sa mère. Puis c’est le Chili dans les bagages d’un beau-père ingénieur, avant de retrouver Brooklyn pour les études et Paris pour ses débuts, à 23 ans, dans la vie… d’artiste.