Football – Young Boys chute de son nuage Battus seulement 1-0, les Bernois ont été surclassés par l'Atalanta Bergame en Ligue des champions mercredi.

Matteo Pessina (à droite), ici face à Mohamed Camara, a marqué le seul but du match. AFP

La Ligue des champions n’est pas tous les jours heureuse pour Young Boys. Après son succès de la 1re journée contre Manchester United (2-1), le champion de Suisse a cette fois dû accepter une défaite logique sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Les Italiens ne se sont imposés que 1-0, grâce à un but de Pessina à la 68e, mais le score aurait pu être plus lourd.

Signe qu’YB a été étouffé. Les Bernois ont éprouvé toutes les peines à s’installer et à maîtriser la rencontre. Ils n’y sont même jamais parvenus, finissant même par accepter de reculer, de perdre du temps et de chercher à accrocher un point qui ne sera jamais arrivé. Il faut dire qu’à force de subir, ils ont fini par craquer, eux qui ne sont habitués à passer autant de temps dans leurs vingt mètres. Et sur l’action du but, Lauper a naïvement tenté de protéger le ballon, se laissant avoir par Zapata. Le Colombien subtilisait la balle et servait Pessina parfaitement aux cinq mètres.

Il n’y a même pas de quoi pester pour YB. Bien sûr, on retiendra que la formation de David Wagner avait eu la plus belle des occasions en première période, avec une remontée de balle de Martins, qui servait idéalement Elia. Mais le Congolais, légèrement excentré, trouvait le petit filet extérieur de Musso (28e). Sauf que les Italiens n’ont jamais été en reste, attendant simplement de pouvoir trouver la faille. Cela aurait pu arriver bien plus vite, mais l’autogoal de Lauper au quart-d’heure était annulé pour un hors-jeu préalable de Toloi. Et Pessina était déjà à un rien de reprendre la balle à un mètre des buts de Von Ballmoos juste avant la pause. Sans oublier que le portier bernois s’était interposé devant Zappacosta à la 61e.

Young Boys a donc été surclassé par un adversaire bien plus fort que lui, lui rappelant que la Ligue des champions est une compétition d’un autre niveau. Du haut de leurs ambitions élevées, les Bernois sont retombés quelque peu sur terre mercredi.

Dans l’autre partie fixée à 18h45, le Zenith Saint-Pétersbourg, battu 1-0 à Chelsea lors du premier match, n’a fait qu’une bouchée de Malmö: les Russes se sont imposés 4-0 grâce à des réussites de Claudinho (9e), Kouziaïev (49e), Soutormine (80e) et Wendel (94e). Les Suédois ont évolué à 10 depuis la 53e, à la suite de l’expulsion d’Ahmedhodzic.

Afficher plus Atalanta Bergame - Young Boys 1-0 (0-0) Gewiss Stadium, 9800 spectateurs. Arbitre: M. Brych (ALL). But: 68e Pessina 1-0. Atalanta Bergame: Musso; Toloi, Djimsiti, Demiral; Zappacosta (90e Pezzella), De Roon, Freuler (90e Koopmeiners), Gosens (11e Maehle); Malinovskyi (74e Muriel), Pessina (74e Pasalic); Zapata. Entraîneur: Gian Piero Gasperini. Young Boys: Von Ballmoos; Hefti (83e Maceiras), Camara, Lauper, Garcia; Martins; Elia (66e Rieder), Sierro (69e Mambimbi), Aebischer (83e Spielmann), Moumi Ngamaleu; Siebatcheu (66e Kanga). Entraîneur: David Wagner. Notes: Atalanta Bergame sans Hateboer et Palomino (blessés). Young Boys sans Fassnacht, Lustenberger, Monteiro, Nsame, Petignat et Zesiger (blessés). Avertissements: 65e Sierro. 89e Zappacosta.

