Football – Young Boys «gâté» par le sort Avec Villarreal, Manchester United et Atalanta, les Bernois affrontent des adversaires très attractifs mais qui leur laissent peu de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. André Boschetti

Ce but d’Alex Mambimbi à Ferencvaros va permettre aux Bernois de remplir le Wankdorf! Getty Images

À Istanbul, Michael Essien a eu la main heureuse pour les Young Boys. Avec Villarreal, vainqueur de la dernière édition de l’Europa League et cinquième de Liga, Manchester United, finaliste malheureux contre les Espagnols, et l’Atalanta de Remo Freuler, les Bernois héritent d’adversaires attractifs qui attireront la grande foule au Wankdorf.

La présence de Paul Pogba à Berne devrait ravir les fans français et ceux de Manchester United. AFP

Même si ses chances de poursuivre leur route dans la plus prestigieuse des compétitions pour clubs apparaissent très maigres, le quadruple champion de Suisse peut tout de même espérer grappiller quelques points. Voire, pourquoi pas arracher une extraordinaire qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League en terminant au troisième rang.

Les autres affiches alléchantes ne manquent déjà pas dans cette phase de groupes. Notamment dans le groupe A où les deux chocs entre Manchester City et le PSG, les deux clubs les plus riches du continent, respectivement financés par les Emirats et le Qatar, promettent quelques belles étincelles. Même si les deux géants sont favoris, ils devront quand même se méfier de Leipzig.

Un groupe B très disputé

Pour le reste, le groupe B s’annonce très disputé, alors que deux favoris logiques se détachent déjà dans les autres poules. À noter enfin que le groupe D est le même que le groupe B de la dernière édition de la Ligue des champions, à la seule exception de Sheriff Tiraspol, le premier club moldave à s’inviter à la fête de la Ligue des champions, qui remplace Borussia Mönchengladbach. Il y a un an, le Real et les Allemands s’étaient qualifiés.

Les groupes Afficher plus Groupe A: Manchester City, Paris SG, RB Leipzig, Bruges.Groupe B: Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan.Groupe C: Sporting du Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas. Groupe D: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol.Groupe E: Bayern Munich, Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev.Groupe F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.Groupe G: Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsbourg.Groupe H: Chelsea, Juventus, Zenit St-Pétersbourg, Malmoe.

Simon Kjaer honoré

Avant de procéder à ce tirage au sort, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a remis un prix spécial aux neuf personnes - dont le capitaine danois Simon Kjaer - qui avaient contribué à sauver la vie de Christian Eriksen, le 13 juin dernier. Chacun a encore bien en mémoire les images impressionnantes du No 10 danois, au sol et inconscient, après avoir été victime d’un malaise cardiaque à la 43e minute du match Danemark-Finlande lors du dernier Euro.

Les neuf personnes - dont le capitaine danois Simon Kjaer - qui avaient contribué à sauver la vie de Christian Eriksen, le 13 juin dernier , ont été honorés. AFP

