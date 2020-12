Football – Young Boys tombe contre le Bayer Leverkusen Le club bernois, dernier rescapé suisse sur le front européen, aura le redoutable honneur de défier le club allemand en 16e de finale de Ligue Europa. R. Ty

Le trophée de la Ligue Europa. KEYSTONE

Dernier représentant suisse sur le front européen, le BSC Young Boys aura le redoutable honneur de défier le Bayer Leverkusen en 16e de finale de Ligue Europa. Ainsi en a décidé le tirage au sort, effectué à Nyon, au siège de l’UEFA, en ce début d’après-midi de lundi. Le club champion de Suisse recevra au Wankdorf au match aller avant de se déplacer en Allemagne pour le retour.

Toujours au niveau suisse, le choc entre Benfica Lisbonne et Arsenal retiendra forcément l’attention, puisqu’il verra les deux internationaux suisses Haris Seferovic et Granit Xhaka être directement opposés. Les Glasgow Rangers de Cedric Itten sont tombés sur le club belge de Royal Anvers, alors que Dinamo Zagreb et Mario Gavranovic devront se frotter à Krasnodar. Dernier club à être tiré, le PSV Eindhoven du gardien Yvon Mvogo a hérité d’Olimpiacos Pirée.

Parmi les chocs à souligner dans les 16 affiches proposées, celui qui mettra aux prises la Real Sociedad à Manchester United ne manquera pas de piquant, tout comme Étoile Rouge Belgrade – AC Milan ou encore Lille – Ajax Amsterdam.

Les matches auront lieu les jeudis 18 et 25 février 2021.