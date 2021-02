Football – Young Boys tombe sur l’Ajax Amsterdam Le champion de Suisse s’est vu offrir le célèbre club des Pays-Bas comme adversaire en 8es de finale de Ligue Europa. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Nyon. R. Ty

Le tirage au sort des 8es de finale de Ligue Europa, qui a été effectué ce vendredi à Nyon, au siège de l’UEFA, a donné l’Ajax Amsterdam comme adversaire à Young Boys.

Ironie du sort, c’est l’ex-international suisse Hakan Yakin, aujourd’hui âgé de 44 ans et qui a porté le maillot de YB de 2005 à 2008, qui a procédé au tirage au sort et qui a «offert» l’équipe néerlandaise à son ancien club.

Hakan Yakin a «offert» l’Ajax Amsterdam à Young Boys. AFP

Le club bernois, qui a réussi l’exploit d’éliminer le Bayer Leverkusen en 16es de finale (victoires 4-3 au Wankdorf il y a huit jours, et 2-0 à la BayArena jeudi), aura ainsi l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Il bénéficiera en outre des retours de son défenseur Mohamed Camara et de son attaquant Jean-Pierre Nsamé, qui étaient suspendus lors du double affrontement contre le club allemand.

Le choc de ces 8es de finale sera constitué par l’affiche entre Manchester United et l’AC Milan, qui verra Zlatan Ibrahimovic effectuer son retour à Old Trafford. Un match qui devrait attirer les regards et les caméras…

Les 8es de finale de Ligue Europa auront lieu les jeudis 11 et 18 mars.