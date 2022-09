1066 Festival – Youssoupha sur le fil du Sinfonietta À Épalinges vendredi, l’événement ose la fusion de la prose rap et de la musique symphonique. Samedi, les légendes reggae débarquent. Francois Barras

En 2017, Youssoupha était sur scène au Montreux Jazz. Il sera le 30 septembre sur celle du 1066 Festival, à Épalinges. KEYSTONE

Grand habitué des rencontres originales, parfois incongrues, le Sinfonietta de Lausanne n’a que rarement frotté ses cordes à l’univers parfois robuste du rap francophone. Il fallait au moins Youssoupha, grand manitou d’un rap éclairé, subtil sans tomber dans le naïf, pour orchestrer la rencontre idéale des reliefs symphoniques de la formation lausannoise et du phrasé hip-hop. Le mariage se nouera vendredi à Épalinges, dans le cadre du 1066 Festival, qui revient après deux années d’absence. Ajoutez-y un chœur gospel et vous aurez un début d’idée de l’ampleur lyrique du projet.

Précisément, Youssoupha visitera son troisième album, «Noir D****», publié il y a dix ans et qu’il choisit de fêter dans des arrangements neufs. «Le gospel pour mes racines et ma lumière, le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force», détaille-t-il. En ouverture de soirée, Dope Saint Jude mettra la barre haut – qui a vu la rappeuse sud-africaine au Festival de la Cité peut en témoigner.

Après avoir visité les Balkans, l’Afrique, le Maghreb ou l’Inde lors de ses huit éditions précédentes, le 1066 fait escale dans des eaux souvent fréquentées, celles de la Jamaïque. Mais il en ramène un beau poisson: les Twinkle Brothers sont des légendes du reggae roots depuis… 1962. Les frères Grant seront sur scène vendredi, ainsi qu’Omar Perry, fils du non moins mythique Lee «Scratch», et Yaniss Odua, Martiniquais pour un reggae plein de sève. Idéal au début de l’automne.

