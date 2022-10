Hiérarchie chamboulée en Challenge League – YS la tête dans les étoiles, le LS dans ses problèmes Le Lausanne-Sport voyage toujours bien mal, Yverdon Sport en a profité pour lui en passer quatre au Stade municipal (4-0). On ne l’arrête plus. Florian Vaney, Yverdon

La joie de Jessé Hautier, après avoir ouvert le score. Keystone

8-6! C’est le score du nombre de torches allumées par les supporters du Lausanne-Sport et d’Yverdon pour lancer les hostilités du deuxième derby de la saison. Et c’est bien le seul de la soirée qui sera resté en faveur des Lausannois.

Il existe au LS des mécanismes néfastes qui peinent à être modifiés. Pointer la façon de voyager calamiteuses des Bleus et Blancs depuis la reprise est une chose. Elle ne dit finalement pas grand-chose du contenu. La troupe de Ludovic Magnin a fini écrasée 4-0 au Stade municipal. Les deux derniers buts encaissés tardivement ne changent pas grand-chose au constat qu’un favori à la promotion ne peut accepter d’avoir ce genre d’affront à laver. Il est un maître dans son jardin de la Tuilière. C’est capital pour susciter de l’engouement. Mais cela ne suffit pas (plus) à s’habiller du costume de patron de la Challenge League.

Ces mécanismes néfastes, ce sont du collectif et de l’individuel. On peut penser à la difficulté à bâtir des schémas offensifs reproductibles pour créer le danger, dans la première catégorie. Vendredi, Lausanne a joué avec trois lignes qui n’ont jamais semblé liées entre elles. Pour ce qui est de l’individuel, viser Anel Husic sur un match comme celui-ci fait sens. Le défenseur central du LS possède des qualités exceptionnelles. Mais il va, vraiment, devoir travailler son self-control. Son premier avertissement pour une altercation inutile a ouvert la voie à sa sortie du terrain à la 65e. Lausanne a laissé ici ses derniers espoirs de retour, en infériorité numérique. Il perdait alors 2-0, le compteur est monté à 4-0. L’arrière yverdonnois du LS a trop l’habitude de ce genre d’excès.

Quel avenir pour YS?

En tout cas, le club phare du canton n’est plus leader. Notamment parce qu’il a devant lui son rival du soir, qui n’est pas qu’un adversaire en tribunes (bien que les ultras des deux clubs se soient largement renvoyé la balle et diverses piques au cours de la rencontre).

La question de la licence pour monter en Super League pourrait bientôt devenir un sujet de tout premier plan dans le Nord vaudois. Il existe pour l’heure un stade non homologué et des rumeurs de plus en plus insistantes de changement de propriétaire. Avant d’y voir complètement clair, il y a un job à réaliser sur le terrain. Ce que la formation de Marco Schällibaum fait formidablement bien actuellement.

Anthony Sauthier touché par la grâce

Parce qu’elle peut s’appuyer sur un Anthony Sauthier touché par la grâce depuis quelques semaines? Ça aide. Le latéral ne se contente pas de régularité et de rigueur défensive: en ce moment, il est de tous les gestes qui vous changent un match. Son coup franc de la 93e à Bellinzone la semaine dernière restera. Moins photogénique peut-être, le centre qui a ouvert la magnifique soirée des Verts n’avait pas moins de valeur.

C’était la 8e minute. L’ancien Servettien a trouvé un coup de patte génial pour lever une balle au second poteau. Il y avait Théo Berdayes à la retombée, puis le poteau, puis Jessé Hautier pour conclure (1-0). Sans ça, difficile de croire que la rencontre aurait suivi la même trame unilatérale. Yverdon a l’opportunisme (quatre goals), les points (quatre victoires de rang): possède-t-il la régularité?

