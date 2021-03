Football – YS n’a pas oublié comment on fait Six mois après leur dernier match, les Yverdonnois ont repris leur marche en avant en Promotion League. Victoire 3-1 contre Breitenrain mercredi. Florian Vaney Yverdon

Nehemie Lusuena a réalisé un superbe numéro pour inscrire le deuxième but yverdonnois. Gabriel Lado

Une dizaine de têtes flottaient là. Par-dessus un mur imposant, à plusieurs dizaines de mètres du terrain, séparées des joueurs par du barbelé et des panneaux publicitaires. Ces têtes, elles appartenaient aux plus fidèles supporters d’Yverdon Sport, qui n’auraient manqué pour rien au monde le retour aux affaires de leurs protégés.

Voilà près de six mois qu’ils n’avaient plus goûté à l’ivresse d’un match. Et à son suspense. Parce que rien n’a été facile pour YS mercredi soir contre Breitenrain. Un YS mené dès la 7e minute. On lui promettait une autoroute en direction de la Challenge League, une promotion actée d’avance: arrivait déjà la première embûche.

Lusuena fait tour juste

Les Nord-Vaudois l’ont enjambée en moins de vingt minutes. Le temps pour Ninte de réussir une tête du diable, improbable, de plus de dix mètres, et à Nehemie Lusuena de gratifier les têtes flottantes d’un génial numéro. Récupération du ballon, accélération, frappe au sol: le milieu de terrain du cru a fait tout juste.

Il n’a rien fallu de plus aux Yverdonnois pour préserver leur victoire et leur invincibilité cette saison. Même si Muamer Zeneli a eu la bonne idée de produire un dernier effort à l’ultime minute pour donner un peu d’allure au score (3-1). Il fallait bien ça pour oublier que tout le monde respirait bien mal depuis plusieurs minutes. YS s’est débarrassé du premier piège. Il lui en reste potentiellement onze.

