Football – Challenge League – YS veut sa revanche et SLO doit confirmer Face à Schaffhouse, leur bourreau en Coupe, les Nord-Vaudois ont à cœur de mettre fin à leur disette de victoires, ce vendredi soir. Le vainqueur du derby lausannois se déplace, lui, à Thoune. André Boschetti

Koro Koné et Yverdon Sport n’ont plus gagné la moindre rencontre depuis fin août et une victoire à Schaffhouse. La venue du même adversaire au stade Municipal permettra-t-elle aux Nord vaudois de briser cette série négative? KEYSTONE

La venue au stade Municipal du FC Schaffhouse, ce vendredi (19 h 30), devra enfin permettre à Yverdon Sport d’inverser une spirale négative qui est en passe de ternir son excellente entame de saison. Solidement accrochés au podium après une belle victoire à Schaffhouse (1-2) le 27 août dernier, les Nord vaudois n’ont, depuis, plus réussi à prendre qu’un seul des douze derniers points en jeu. Un passage à vide durant lequel ils ont également été sortis de la Coupe de Suisse par ce même adversaire qui se présente au stade Municipal.

Les raisons pour amorcer un redressement très attendu ne manquent donc pas à Marco Schällibaum et Cie, qui pourront compter avec le retour de Breston Malula pour consolider un compartiment défensif en souffrance. Mais pour l’emporter, il faudra bien entendu aussi réussir à marquer. Et plus d’une fois probablement.

Pour cela, YS espère que la mauvaise passe que traverse son buteur Koro Koné se termine au plus vite. Auteur de sept buts à l’occasion des cinq premières rondes de championnat, l’Ivoirien n’a plus réussi à trouver l’ouverture lors des cinq suivantes. À Wil le week-end dernier, il a même été laissé durant plus d’une heure sur le banc par son coach. Inimaginable il y a quelques semaines encore.

L’atmosphère est bien différente du côté de la Pontaise où Stade Lausanne Ouchy voudra, lui, montrer qu’il fait bel et bien partie des candidats les plus sérieux à la promotion. Dans cet ordre d’idée, un nouveau test très relevé l’attend une semaine après sa victoire contre le LS. Et si elle sort indemne de la Stockhorn Arena thounoise vendredi, l’équipe d’Anthony Braizat ne pourra plus cacher ses grandes ambitions.

