Application mobile – Yuzu, un Tinder gourmand Un jeune Lausannois a créé une application qui permet de «swiper» d’une recette à l’autre. Cécile Collet

On mange quoi ce soir? C’est la question qui a taraudé Tim Itten durant toutes ses études à HEC Lausanne. Pour y répondre, le jeune homme (26 ans), son master en poche, a créé Yuzu. Le principe de l’application mobile: souffler des idées de recettes plutôt simples (entre 5 et 45 minutes de réalisation), avec possibilité de se faire livrer les ingrédients.

«Je voulais vraiment une ergonomie qui soit ultra-intuitive. Et il n’y a pas plus simple que le «swipe» de Tinder.» Tim Itten, fondateur de Yuzu

La version disponible est en phase de développement (business angels activement recherchés!), mais on peut déjà tester son fonctionnement simplissime. «Je voulais vraiment une ergonomie qui soit ultra-intuitive. Et il n’y a pas plus simple que le «swipe» de Tinder», explique Tim Itten, qui précise, en souriant, être en couple «depuis longtemps».

Les recettes sont celles de chefs qui publient déjà sur les réseaux TikTok ou Instagram. Les photos sont donc réalistes. Dans un deuxième temps, il est prévu d’y adjoindre des vidéos.

Conseils de nutritionnistes

Soutenue par l’EPFL Startup Booster, Yuzu est une application gratuite et sans publicité. Elle compte à terme se financer grâce aux entreprises qui contracteraient une version «premium» pour leurs collaborateurs. «On y trouvera des conseils de nutritionnistes, de médecins, des notions de santé et de bien-être.»

Le nom de l’application, tiré de l’agrume japonais, est d’ailleurs en lien avec cette idée de «bien manger». «Le yuzu, c’est d’abord un mot simple et un ingrédient de plus en plus utilisé dans la cuisine. Mais c’est aussi un fruit qui a de grandes vertus sanitaires», précise l’entrepreneur.

