En concert à Montreux – Yvan Cassar: «Claude Nougaro vénérait le jazz» Sous la férule de l’arrangeur star, les élèves de la Haute École de musique de Lausanne vont rendre hommage au «petit taureau» occitan. Interview de celui qui a produit ses derniers albums. Francois Barras

Le 13 février dernier à Lausanne, Yvan Cassar est venu diriger une master class à la HEMU. Sous sa direction, les élèves joueront Claude Nougaro à Montreux, le 5 mars. CELLA FLORIAN/24 Heures

L’accent, le phrasé et le tonus de Claude Nougaro en firent une voix unique. Mais il n’est pas interdit de mettre ses mots dans la bouche des autres – la soprano Natalie Dessay, la moitié féminine d’Aliose ou le rappeur Rootwords - et sa musique sous les doigts de jeunes musiciens, par exemple ceux de la Haute École de musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU). L’ensemble réclame toutefois un certain talent d’organisation, et c’est la mission d’Yvan Cassar, qui orchestrera la création «Nougaro d’hier, d’aujourd’hui et de demain» à Montreux, le 5 mars.