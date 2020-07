Redistribution des cartes à Vevey – Yvan Luccarini gérera les Finances veveysannes Après la complémentaire de dimanche, la Municipalité a réparti ses dicastères. Le nouvel élu reprendra également la Sécurité et la Jeunesse. David Genillard

Yvan Luccarini hérite des dicastères de son prédécesseur, Étienne Rivier. Odile Meylan

Yvan Luccarini prend la tête de la Direction des finances et de l’économie et de la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports. Le nouvel élu siégera également au sein de l’Association Sécurité Riviera et du Service intercommunal de gestion (eaux, épuration et abattoirs de Clarens). Il récupère les dicastères dont le municipal PLR Étienne Rivier était en charge avant sa démission. Les trois autres municipaux en fonction conservent leurs tâches actuelles.