Yvan Richardet à Yverdon – Observer la crise climatique depuis un futur résilient Le comédien nous parle de son prochain spectacle à l’Échandole, ainsi que du spectacle qu’il ira voir sans faute dans la nouvelle saison du lieu. Stéphanie Arboit

Dans «La visite du futur imparfait», Yvan Richardet emmène les spectateurs, venant comme lui de 2112, dans une observation de 2023 depuis ce futur où les problèmes de la crise climatique auront pu être réglés. Festival AlternatYv

Se glisser dans la peau d’historiens du futur, pour observer le monde d’aujourd’hui avec le recul du temps et un regard différent, à la manière d’anthropologues. En deux mots: avec distance. C’est ce que propose aux spectateurs Yvan Richardet dans son prochain spectacle, «La visite du futur imparfait»*, à l’Échandole, puis en tournée.

Le comédien yverdonnois, hyperactif sur la scène romande de l’improvisation – pour laquelle il a proposé au fil des ans de nouveaux codes –, continue de tracer son sillon sur l’urgence climatique, déjà entamé avec ses deux précédents spectacles («L’émeute», en 2017, et «Mercury», en 2022).

«Je voulais parler des problèmes climatiques de manière joyeuse, voir comment on se remplit d’énergie pour avancer et aspirer à mieux. Malgré la crise, je voulais regarder 2023 à partir d’un futur résilient. Le théâtre permet justement de rêver et d’esquisser un monde», explique Yvan Richardet. Qui s’est donc projeté en 2112, où une grande reconstruction se serait opérée, jusqu’à aboutir à la téléportation, grâce aux progrès de la physique quantique et de la méditation. Yvan Richardet ne «dépense» pas plus de 2000 watts pour ce spectacle, en grande partie en plein air. Son armure construite en République tchèque est compensée par des mesures carbone locales (des arbres plantés en Romandie).

«Un vivier qui fait fonctionner l’écosystème culturel»

L’Échandole lui tient à cœur: sa compagnie du Cachot y est résidente. Il y circule et crée depuis près de vingt ans. «Les couloirs sont faits de recoins et détours, des aspérités qui font buller le champagne! Un vivier, où les gens se croisent, qui fait fonctionner l’écosystème culturel et composte du bon engrais.»

Quel spectacle Yvan Richardet ne manquerait-il pour rien au monde dans la saison du lieu? «Ça tombera pas plus bas», d’Alenka Chenuz et Amélie Vidon. «Elles font du théâtre documentaire: une densification du réel par le théâtre. J’avais déjà beaucoup aimé leur spectacle «Y a pas de mal», sur la masturbation. Je me réjouis de découvrir leur traitement du thème de l’échec, avec lequel nous avons tous des rapports très différents. Ma conception de l’échec, façonnée par l’impro, est positive, car il nous permet d’avancer.»

Aussi dans la saison Jeune public – «Un océan d’amour», l’une des BD du génial Wilfrid Lupano («Le loup en slip» et «Les vieux fourneaux»), prend vie grâce à la Cie La Salamandre (10 sept). Concerts – Écrite sur une île norvégienne, «Winter Solstice» sera jouée (25 nov) par le pianiste Alain Roche à Yverdon, après Londres ou Bordeaux. Côté guitare, il reste des places pour le génial Thibault Cauvin (24 fév). Théâtre – Après un premier spectacle sur Federer, Bastien Semenzato et Denis Maillefer reviennent avec la suite (et fin) sur l’idole, cette fois entourés de quatre violoncellistes, dont Sara Oswald (21 avril). Humour – Des pointures au programme, dont Blaise Bersinger (22-23 sept) et Frédéric Recrosio (8-9 déc).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.