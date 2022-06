Rugby, après le titre national – Yverdon a capitalisé sur des valeurs saines Le président Vincent Piguet explique la recette du succès de son club dans le championnat de LNA. Pierre-Alain Schlosser

Yverdon a su s’élever au rang de champion de Suisse, grâce à ses qualités humaines et à son esprit professionnel. CHRISTIAN BRUN

Vincent Piguet est un baroudeur. Sur le terrain, il a remporté les deux premiers titres du RC Yverdon en 1987 et en 1988. Navigateur, il a participé au BT Global Challenge, course autour du monde en équipage avec escales. Ancien directeur d’une régie immobilière, aujourd’hui à la retraite, il a aussi été lieutenant-colonel et même aventurier.