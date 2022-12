Challenge League – Yverdon a de l’ambition mais vit sans pression L’équipe de Marco Schällibaum est, avec le FC Wil, la vraie belle surprise de cette première partie de saison de championnat. Ce qui ne l’empêche pas de rêver un peu. André Boschetti

C’est principalement grâce à sa force offensive et à la veine de son meilleur buteur, Koro Koné (au centre), qu’Yverdon a réussi une superbe première phase de championnat qui lui permet de figurer sur le podium. KEYSTONE

Qui aurait imaginé, en juillet dernier, voir Yverdon Sport sur le podium de Challenge League à Noël? De surcroît à deux petits points seulement du duo de tête et, surtout, avec quatre unités de plus que le Lausanne-Sport? Pas grand monde, voire personne. Un parcours d’autant plus étonnant que le club du président Mario Di Pietrantonio avait revu son budget à la baisse durant l’entre-saison alors que son équipe sortait pourtant d’un printemps pas vraiment prometteur.