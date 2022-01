Mercato hivernal – Yverdon a trouvé son renfort offensif

Privé la veille des deux espoirs prêtés par les Young Boys Lewin Blum et Shkelqim Vladi, Yverdon-Sport a réagi et trouvé une recrue pour son attaque. Il s'agit du Français Brian Beyer (25 ans), en provenance de Bienne et de la Promotion League.