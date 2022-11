Mesures d’économie d’énergie – Yverdon a vécu la première «nuit noire» d’une longue série À minuit passé de quelques secondes lundi, la grande majorité des lampadaires a été éteinte automatiquement pour cinq heures. Le secteur de la gare a suivi une heure plus tard. Frédéric Ravussin

À minuit passé de quelques secondes, une grande partie d’Yverdon dont la place Pestalozzi (à gauche) est désormais plongée dans le noir. Le «secteur gare», dont fait partie la rue du Casino (à droite), reste éclairé une heure de plus. CHANTAL DERVEY

Les cloches du temple d’Yverdon viennent de sonner douze coups, brisant le silence relatif de cette nuit du 6 au 7 novembre. L’édifice, tout comme l’Hôtel de Ville et le château qui lui font face autour de la place Pestalozzi, est drapé dans une semi-obscurité. Aucun spot n’étant dirigé sur eux depuis 22h, c’est la lueur d’une lune quasi pleine et l’éclairage public qui soulignent les contours de leurs vieilles pierres. Une passante arrive au centre de la place et se retrouve soudainement plongée dans le noir. Il est minuit passé de quelques dizaines de secondes: les lampadaires viennent de s’éteindre. Pour cinq heures. Cette «extinction des feux» est une des mesures annoncées voilà dix jours par la Ville en réponse aux mesures d’économie d’énergie que la Suisse entière doit prendre cet hiver.