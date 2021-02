Yverdon

Les espaces de jeu existent

À propos de la Réflexion de Mme Brenda Tuosto intitulée «Yverdon: des places de jeu qui se font (trop) attendre» («24 heures» du 9 février 2021).

Mme Tuosto vient de s’établir à Yverdon-les-Bains. Je suis père de quatre enfants adultes et grand-père de dix petits-enfants et je pense que ses connaissances de la ville, de ses places de jeu et des cours des écoles ne sont pas très étendues.

Avant 2016, les préaux de nos écoles ont vu pousser des conteneurs pour remplacer les classes qui n’avaient pas été construites, car la planification scolaire a fait défaut. J’aimerais rappeler à Mme Tuosto que le dicastère des Écoles est aux mains d’un de ses camarades socialistes, aussi bien dans notre commune qu’au canton, depuis bien quelques années.