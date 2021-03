Mobilité périurbaine – Yverdon aura une bretelle supplémentaire Rond-point maudit des automobilistes, le carrefour de la sortie autoroutière d’Yverdon-Sud sera réaménagé. Erwan Le Bec

Aux heures de pointe, la sortie Yverdon-Sud de l’autoroute A1 (ici en août 2011) est régulièrement proche de la saturation. Michel Duperrex – Archives

Stop aux bouchons! L’Office fédéral des routes prépare un réaménagement de la sortie autoroutière d’Yverdon-Sud, régulièrement proche de la saturation aux heures de pointe. En cause, le premier rond-point rencontré au sortir de la bretelle autoroutière qui, maintes fois réaménagé, continue de coincer. Les automobilistes ayant notamment tendance à s’emmêler les pédales dans les deux voies du giratoire, un giratoire qui plus est traversé par un trafic journalier moyen qui dépassait les 10’000 véhicules en 2015.

Pour décharger ledit rond-point, qui relie Y-Parc en plein essor et le premier tronçon de la route de contournement, c’est donc une nouvelle bretelle qui sera aménagée au sortir de l’A1. Un by-pass reliant directement la direction Échallens-Bavois et censé améliorer la fluidité aux heures de pointe, note un préavis de la Ville. Une façon d’éviter les conflits entre les flux, et également d’augmenter la capacité des deux pistes.

Le financement restera intégralement fédéral. Yverdon devra toutefois céder à Berne une partie de son territoire communal, et déplacer un arrêt de bus, celui de la ligne postale à «Yverdon, ZI sud», plus en avant, à proximité du rond-point de la Chèvre. Un nouvel arrêt qui sera réaménagé. La Ville aura également à revoir la voie impactée par la nouvelle bretelle.

Les travaux sont attendus pour l’été 2021. Ils interviennent alors que la mobilité du secteur d’Y-Parc – et plus globalement de la périphérie sud d’Yverdon, dont les ronds-points seront également à revoir – fait l’objet d’une attention croissante de l’ATE et de la politique régionale.