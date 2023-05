Promotion en Super League – Yverdon célèbre avec une légitime fierté ses nouveaux héros La Municipalité nord vaudoise et son syndic, Pierre Dessemontet, ont tenu à accueillir et à remercier comme il se doit leur club de football, néo-promu dans l’élite. André Boschetti

Les joueurs ont été accueillis en héros et toute une communauté s’identifie aux joueurs du YS. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Moins de vingt-quatre heures après avoir fêté sur le terrain, au milieu d’une foule en liesse, une inoubliable promotion en Super League, dirigeants, joueurs et staff d’Yverdon Sport ont été reçus, ce mercredi après-midi, par la Municipalité. Des autorités politiques, avec lesquelles l’entente n’a pas toujours été des plus cordiale, représentées pour cette occasion si spéciale par Pierre Dessemontet, le syndic, et Christian Weiler, en charge du dicastère de la sécurité publique.