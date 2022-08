Football féminin – Yverdon compte sur ses jeunes pour rester dans l’élite Les Vaudoises entament leur championnat samedi avec la réception de GC (16 h). Elles devront miser sur la jeunesse et l’esprit d’équipe pour éviter la relégation. Florian Paccaud

La gardienne Gilliane Roch, sélectionnée avec l’équipe de Suisse M19, aura fort à faire cette saison. 20min/Marvin Ancian

La Women’s Super League reprend ses droits ce week-end. Et pour Yverdon Sport, cette saison 2022/23 ressemblera à la précédente, avec comme objectif de se maintenir dans l’élite. «On sait très bien que ce sera compliqué, mais on aborde ce nouvel exercice avec beaucoup d’excitation, confie Linda Vialatte, présidente d’Yverdon Sport féminin. Et aussi avec pas mal d’interrogations.»