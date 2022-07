Football – Yverdon coule Stade Lausanne: les hostilités sont lancées Derby animé pour entamer la saison de Challenge League. YS s’est débarrassé du SLO vendredi (2-1) avec un goût nouveau pour l’offensive. Florian Vaney Yverdon

Anthony Sauthier et les Yverdonnois ont réussi leur reprise (photo d’archive). KEYSTONE

Tendu, Hugo Fargues? Encore en vacances peut-être? Le milieu de terrain yverdonnois a ouvert le compteur saisonnier des cartons jaunes en Challenge League après quelques secondes à peine. Le tampon était bien en retard, bien maladroit. Sauf que ce qu’il cachait, c’était un wagon de détermination. Le même qui allait mener Yverdon Sport à une victoire assez probante vendredi contre Stade Lausanne.

La crainte de ce duel romand d’ouverture, c’était de retomber dans l’insipide train-train des derbys de la saison dernière. Peu d’animation, encore moins de reliefs: avec quatre équipes romandes et autant de confrontations directes sur l’ensemble de l’exercice à venir, il vaut mieux tout de suite s’éloigner de ces standards-là. Alors, encore une fois, il convient d’apprécier la façon dont Hugo Fargues a débridé les débats d’entrée de jeu.. Parce qu’après avoir récolté son avertissement de circonstance, le génial numéro 8 a aussi inscrit le premier but de la saison… qu’il faudra réussir à déloger des charts. Giovani Bamba a tenté de faire faute, il a échoué. Deux adversaires se sont dressés face à lui, il les a évités. Puis lorsque le ballon s’est retrouvé en position, il a armé une mine dans la lucarne (11e, 1-0). Quel style! Et le début des festivités.

Un jeu attractif

Après une saison à avoir joué replié sur lui-même, YS s’est redécouvert offensivement. Le constat est fragile, parce que premier match, parce que Stade Lausanne a laissé apparaître trop de failles. Reste qu’en jouant pour ses hommes les plus avancés (Koné, Hautier et Beyer), les Nord-Vaudois se sont aperçus qu’ils pouvaient se montrer attractifs.

Ça a failli ne pas suffire. À cause d’un grand Dany Da Silva devant la cage stadiste (joli retour en Challenge League pour le Vallorbier) et d’une fin de match asphyxiante. Le SLO était revenu à 1-1 juste avant la pause grâce à Rayan Kadima, Yverdon avait eu besoin de deux penalties en début de seconde mi-temps pour reprendre l’avantage (Beyer, 55e 2-1). Et, au final, personne n’a eu une seconde pour s’ennuyer.



Afficher plus Yverdon Sport - Stade Lausanne Ouchy 2-1 (1-1) Stade municipal, 800 spectateurs. Arbitre: Tobias Thies. Buts: 11e Fargues 1-0; 40e Kadima 1-1; 55e Beyer, pen. 2-1. Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Hajrovic, Le Pogam; Zock, Kabacalman (76e Lusuena); Beyer (86e Beleck), Fargues (86e Berdayes), Hautier (61e Rodrigues); Koné (76e Theler). Entraîneur: Marco Schällibaum. SLO: Da Silva; Abdallah, Kadima, Hajrulahu, Obexer (46e Tsoungui); Maroufi (79e Alounga), Bamba (59e Akichi); Asllani (70e Ajdini), Hadji, Okou; Koré (70e Qarri). Entraîneur: Anthony Braizat. Avertissements: Fargues (1er, jeu dur), Kabacalman (7e, jeu dur), Maroufi (14e, jeu dur), Schällibaum (45e, antisportivité), Tsoungui (47e, antijeu), Kadima (54e, jeu dur), Braizat (89e, antisportivité).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

