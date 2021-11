Aménagements urbains – Yverdon crée un espace de rencontre en pleine rue Mise à sens unique cette année, la partie sud de la rue des Casernes permettra de tester des options en vue d’un réaménagement pérenne. Le concept pourrait essaimer. Frédéric Ravussin

Une grande terrasse sera installée vendredi prochain dans la partie sud de la rue des Casernes. OLIVIER ALLENSPACH – A

Yverdon veut démontrer quelles transformations sont possibles, afin de rendre l’espace public plus convivial, accueillant et favorisant la mixité sociale.

Un peu plus d’un an après l’échec des «Parklets» – ces trois petits espaces de détente que l’Exécutif avait voulu installer à la rue de la Plaine en lieu et place de six cases de stationnement et d’un carré pour vélos –, la nouvelle Municipalité remet en quelque sorte le couvert. Mais dans un secteur qui devrait moins prêter le flanc à la polémique.

«Le réaménagement de la rue des Casernes a permis un apaisement de la circulation et une augmentation de la sécurité.» La Municipalité d’Yverdon

C’est en effet la partie sud de la rue des Casernes qui a été retenue pour cet espace de rencontre. Un axe mis à sens unique, équipé d’une bande cyclable et le long duquel quatre places de stationnement ont déjà été supprimées courant 2021.

«Ce réaménagement a permis un apaisement de la circulation et une augmentation de la sécurité», affirme Brenda Tuosto, municipale de la Mobilité.

L’endroit se prête au concept répandu «d’urbanisme tactique» voulu par la Ville de par sa situation à proximité du centre, du parc des Casernes et de plusieurs emplacements de vente de repas à l’emporter.

«On souhaite développer une certaine qualité de vie sur le domaine public, qui peut ne pas être exclusivement réservé aux véhicules», poursuit la municipale de l’Urbanisme, Carmen Tanner.

Une grande terrasse

Concrètement, cette requalification du sud de la rue passera par l’installation vendredi prochain de mobilier urbain en bois indigène, à la manière d’une grande terrasse, en bordure de chaussée. Du matériel qui pourra être réutilisé ultérieurement en d’autres lieux à des fins similaires.

Au printemps prochain, des éléments végétaux seront en outre mis en place. En collaboration avec un groupe de jeunes de l’espace d’accueil du Check Point, un duo d’artistes aura pour mission de réaliser un marquage au sol particulier pour délimiter cet espace revisité.

Cet aménagement sera réalisé de manière provisoire, pour une année. Le temps nécessaire pour étudier un projet pérenne répondant au mieux aux besoins de la population, au contexte urbanistique et qui pourra bénéficier de l’expérience conduite en 2022.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.