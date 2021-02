Il y a cinquante ans, les enfants suisses passaient trois heures par jour à l’extérieur, aujourd’hui moins d’une heure. Les causes sont nombreuses, du développement technologique à l’évolution du cadre familial. Les effets, eux, sont clairs: les enfants qui peuvent régulièrement jouer à l’extérieur développent de meilleures capacités cognitives et sociales, sans parler des effets sur leur santé.

Les pouvoirs publics peuvent agir de plusieurs façons: la première étant de proposer de beaux espaces de jeu aux enfants, gratuits, faciles d’accès et sécurisés. Or, selon une étude de Pro Juventute, les espaces de jeu sont à la baisse dans les villes suisses et on ne peut pas dire qu’Yverdon fasse exception. De tels espaces sont pourtant un droit fondamental inscrit dans la Convention des droits de l’enfant depuis 1989.

«De tels espaces sont pourtant un droit fondamental inscrit dans la Convention des droits de l’enfant depuis 1989.»

Ainsi, durant la dernière législature, la Municipalité a certes construit un nouveau skatepark pour les plus grands, mais elle a laissé l’ancien en friche. Elle n’a entrepris aucune rénovation d’envergure des places de jeu publiques qui sont aujourd’hui, pour la plupart, vétustes, voire dangereuses. Cerise sur le gâteau: en 2018, elle a procédé au démontage de quatre aires de jeu dans les cours d’école et n’en a reconstruit qu’une seule, malgré les promesses du syndic.

Le résultat est navrant: aujourd’hui, un jeune Yverdonnois a pu faire toutes ses petites classes dans une cour d’école de béton gris sans le moindre toboggan sur lequel glisser à la récré. Alors que les enfants, depuis bientôt un an, subissent les durs effets de la crise sanitaire, on ressent l’absence de ces infrastructures qui auraient pu égayer les longs week-ends ou les vacances passées à la maison. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, qui démontre le manque de prise en compte de l’importance de soigner et de développer le cadre de vie des familles yverdonnoises.

Il y a pourtant tant à faire! Imaginons Yverdon, parsemé de parcs dans lesquels fleurissent des espaces de jeu polyvalents, prétextes à mille découvertes et totalement inclusifs. Des trampolines, des balançoires pour tous les âges, des tyroliennes, des bancs et tables pour pique-niquer, des tubes où les enfants peuvent communiquer d’un bout à l’autre de la place, des jeux d’eau que les enfants peuvent activer eux-mêmes, des cabanes végétales pour s’abriter du soleil.

Effets bénéfiques

De tels lieux ombragés et fabriqués à base de matériaux renouvelables embellissent la ville et la rendent plus chaleureuse. Ils constituent, d’une part, des moyens efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et, d’autre part, participent à la promotion de la santé.

Yverdon grandit, Yverdon se transforme, et c’est tant mieux. Mais cela doit se faire en accordant une vraie place à ses jeunes. C’est une nécessité. Une ville qui prend soin de ses jeunes et dans laquelle ceux-ci se sentent les bienvenus est une ville tournée vers son futur.